Descuentos a jubilados y pensionados: estos son los servicios que contempla el proyecto

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate un proyecto de ley que incrementa los porcentajes de descuento para jubilados y pensionados , incluyendo atenciones médicas y medicamentos.

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La iniciativa, que ahora pasa a segundo debate tras unificar tres propuestas legislativas, busca actualizar los beneficios en diversos sectores. Entre los ajustes más destacados se encuentran:

Salud: 30 % en medicamentos, prótesis y accesorios de ayuda; 25 % en servicios odontológicos, ortopedia y oftalmología.

Servicios Públicos: 30 % en el consumo de electricidad y agua.

Finanzas y Seguros: 30 % en primas de seguros para autos nuevos y 20 % para usados; además de un descuento mínimo del 50 % en comisiones de préstamos.

Consumo y Servicios: 30 % en restaurantes y honorarios de servicios técnicos profesionales.

Mientras que los diputados defienden la medida como un acto de justicia para la población de la tercera edad, gremios empresariales han catalogado la iniciativa como "populista", advirtiendo sobre el impacto económico en los comercios.