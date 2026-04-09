CEPANIM en junio: Aclaraciones sobre el CEPADEM y cómo verificar tu derecho

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aclaró que no retirar el cheque del CEPADEM no impide recibir el CEPANIM, tras la confusión generada entre ambos beneficios.

La entidad explicó que el listado que mantiene público corresponde únicamente a beneficiarios que aún no han retirado el pago del Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPADEM).

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¿Qué pasa si no retiré el CEPADEM?

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El MEF indicó que este beneficio corresponde a pagos que ya fueron reembolsados anteriormente, pero que quedaron pendientes debido a que algunos beneficiarios o sus herederos no retiraron el cheque.

Es decir: No retirar el CEPADEM no elimina el derecho, pero sí mantiene el pago como pendiente.

Embed - Min. de Economía y Finanzas on Instagram: "¿Trabajaste entre 1972 y 1983 y te retuvieron la segunda partida del décimo tercer mes? Este video es para ti. Aquí te explicamos, de forma clara y rápida, qué es el CEPANIM, quiénes tienen derecho a recibirlo, desde cuándo aplica y cómo puedes utilizar este certificado con valor económico real. Una guía sencilla para que conozcas este derecho reconocido por el Estado y sepas qué hacer cuando inicie su entrega en junio de 2026, según lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas. #conpasofirme" View this post on Instagram

¿Quiénes pueden cobrar el CEPADEM?

El pago está dirigido a:

Jubilados

Pensionados

Herederos

Familiares de beneficiarios

Importante: Solo podrán retirar el cheque quienes aparezcan en el listado oficial del MEF.

Cómo verificar si estás en el listado

Para confirmar si puedes retirar el CEPADEM, debes:

Ingresar al portal web del MEF

Ir a la sección “Documentos”

Seleccionar “Otros”

Hacer clic en “Listado de CEPADEM”

Descargar el archivo

Buscar tu número de cédula

Llamar al 506-6100 para agendar cita

¿Qué es el CEPANIM?

cepadem y cepanim -mef

El CEPANIM corresponde al pago de intereses acumulados por mora relacionados con los décimos terceros meses adeudados. Este beneficio será entregado mediante Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora y su pago está previsto a partir de junio.

¿Quiénes recibirán el CEPANIM?

Está dirigido a:

Jubilados

Pensionados

Herederos con derecho

Las autoridades también indicaron que quienes ya retiraron su CEPADEM deberán esperar este nuevo proceso.