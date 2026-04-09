CEPANIM en junio: Aclaraciones sobre el CEPADEM y cómo verificar tu derecho

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aclaró que no retirar el cheque del CEPADEM no impide recibir el CEPANIM, tras la confusión generada entre ambos beneficios.
¿Qué pasa si no retiré el CEPADEM?
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El MEF indicó que este beneficio corresponde a pagos que ya fueron reembolsados anteriormente, pero que quedaron pendientes debido a que algunos beneficiarios o sus herederos no retiraron el cheque.
Es decir: No retirar el CEPADEM no elimina el derecho, pero sí mantiene el pago como pendiente.
¿Quiénes pueden cobrar el CEPADEM?
El pago está dirigido a:
- Jubilados
- Pensionados
- Herederos
- Familiares de beneficiarios
Importante: Solo podrán retirar el cheque quienes aparezcan en el listado oficial del MEF.
Cómo verificar si estás en el listado
Para confirmar si puedes retirar el CEPADEM, debes:
- Ingresar al portal web del MEF
- Ir a la sección “Documentos”
- Seleccionar “Otros”
- Hacer clic en “Listado de CEPADEM”
- Descargar el archivo
- Buscar tu número de cédula
- Llamar al 506-6100 para agendar cita
¿Qué es el CEPANIM?
El CEPANIM corresponde al pago de intereses acumulados por mora relacionados con los décimos terceros meses adeudados. Este beneficio será entregado mediante Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora y su pago está previsto a partir de junio.
¿Quiénes recibirán el CEPANIM?
Está dirigido a:
- Jubilados
- Pensionados
- Herederos con derecho
Las autoridades también indicaron que quienes ya retiraron su CEPADEM deberán esperar este nuevo proceso.