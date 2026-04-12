Embajada de EE.UU. en Panamá anuncia venta de patio: qué podrás comprar y cómo pagar

La Embajada de Estados Unidos en Panamá realizará una gran venta de patio el próximo sábado 18 de abril, con artículos a bajo costo para el público.

La actividad se desarrollará en el estacionamiento interno de la embajada, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Las autoridades informaron que los estacionamientos para visitantes serán limitados en el área exterior.

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Venta de patio: ¿Cómo serán los pagos?

Durante la jornada, los pagos se realizarán principalmente en efectivo.

Aunque algunos vendedores podrían aceptar plataformas digitales como Yappy, no todos contarán con este método, por lo que se recomienda llevar dinero en efectivo.

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El sábado 18 de abril de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. se estará realizando nuestra venta de patio en el estacionamiento interno de la embajada. ¡No te pierdas la oportunidad de encontrar excelentes artículos a muy buenos precios!… pic.twitter.com/uAw9OTmYsT — U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) April 6, 2026

Recomendaciones para asistir

Para facilitar el acceso y la organización del evento, se sugiere:

Llevar únicamente bolsa de mano

Portar una bolsa vacía para compras

No asistir con mochilas (no estarán permitidas)

¿Qué podrás encontrar?

Los asistentes podrán adquirir una variedad de artículos, entre ellos: