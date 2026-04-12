Panamá Nacionales -  12 de abril de 2026 - 09:36

Embajada de EE.UU. en Panamá anuncia venta de patio: qué podrás comprar y cómo pagar

La Embajada de EE.UU. en Panamá realizará una venta de patio el 18 de abril. Conoce horarios, formas de pago y qué podrás comprar.

Embajada de EE.UU. en Panamá 

Embajada de EE.UU. en Panamá 

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Embajada de Estados Unidos en Panamá realizará una gran venta de patio el próximo sábado 18 de abril, con artículos a bajo costo para el público.

Fecha, lugar y horario

La actividad se desarrollará en el estacionamiento interno de la embajada, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Las autoridades informaron que los estacionamientos para visitantes serán limitados en el área exterior.

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Venta de patio: ¿Cómo serán los pagos?

Durante la jornada, los pagos se realizarán principalmente en efectivo.

Aunque algunos vendedores podrían aceptar plataformas digitales como Yappy, no todos contarán con este método, por lo que se recomienda llevar dinero en efectivo.

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Recomendaciones para asistir

Para facilitar el acceso y la organización del evento, se sugiere:

  • Llevar únicamente bolsa de mano
  • Portar una bolsa vacía para compras
  • No asistir con mochilas (no estarán permitidas)

¿Qué podrás encontrar?

Los asistentes podrán adquirir una variedad de artículos, entre ellos:

  • Libros
  • Ropa
  • Artículos de cocina
  • Decoraciones
  • Productos para bebés y niños
  • Juguetes
  • Equipos deportivos
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