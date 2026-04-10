Embajada de EE.UU. en Panamá anuncia gran venta de patio: fecha y horarios

Venta de patio en la Embajada de EE.UU.

Una jornada de ofertas y artículos a bajo costo se realizará el próximo sábado 18 de abril durante la gran venta de patio organizada en las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

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La actividad se llevará a cabo en el estacionamiento interno de la embajada, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Las autoridades informaron que los estacionamientos para visitantes serán limitados en el área exterior.

Variedad de artículos durante la venta de patio

Durante la venta, los asistentes podrán encontrar una amplia gama de productos:

Libros

Ropa

Artículos de cocina

Decoraciones

Artículos para bebés y niños

Juguetes

Equipos deportivos

Y otros productos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USEmbPAN/status/2041289363259085002?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Regresa nuestra gran venta de patio!



El sábado 18 de abril de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. se estará realizando nuestra venta de patio en el estacionamiento interno de la embajada. ¡No te pierdas la oportunidad de encontrar excelentes artículos a muy buenos precios!… pic.twitter.com/uAw9OTmYsT — U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) April 6, 2026

Recomendaciones para los asistentes

Para facilitar el acceso y la organización del evento, se recomienda:

Llevar únicamente bolsa de mano

Portar una bolsa vacía para compras

No asistir con mochilas, ya que no estarán permitidas

Los pagos se realizarán principalmente en efectivo. Se advirtió que no todos los vendedores contarán con opciones digitales como transferencias o plataformas de pago.