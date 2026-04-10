Embajada de EE.UU. en Panamá anuncia gran venta de patio: fecha y horarios

Una jornada de ofertas y artículos a bajo costo se realizará el próximo sábado 18 de abril durante la gran venta de patio organizada en las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Panamá.
La actividad se llevará a cabo en el estacionamiento interno de la embajada, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Las autoridades informaron que los estacionamientos para visitantes serán limitados en el área exterior.
Variedad de artículos durante la venta de patio
Durante la venta, los asistentes podrán encontrar una amplia gama de productos:
- Libros
- Ropa
- Artículos de cocina
- Decoraciones
- Artículos para bebés y niños
- Juguetes
- Equipos deportivos
- Y otros productos
Recomendaciones para los asistentes
Para facilitar el acceso y la organización del evento, se recomienda:
- Llevar únicamente bolsa de mano
- Portar una bolsa vacía para compras
- No asistir con mochilas, ya que no estarán permitidas
Los pagos se realizarán principalmente en efectivo. Se advirtió que no todos los vendedores contarán con opciones digitales como transferencias o plataformas de pago.