Panamá Nacionales -  10 de abril de 2026 - 11:38

Embajada de EE.UU. en Panamá anuncia gran venta de patio: fecha y horarios

La Embajada de Estados Unidos realizará una venta de patio el 18 de abril con ropa, libros y más. Conoce horarios, recomendaciones y formas de pago.

Venta de patio en la Embajada de EE.UU.

Venta de patio en la Embajada de EE.UU.

@USEmbPAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una jornada de ofertas y artículos a bajo costo se realizará el próximo sábado 18 de abril durante la gran venta de patio organizada en las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

La actividad se llevará a cabo en el estacionamiento interno de la embajada, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Las autoridades informaron que los estacionamientos para visitantes serán limitados en el área exterior.

Variedad de artículos durante la venta de patio

Durante la venta, los asistentes podrán encontrar una amplia gama de productos:

  • Libros
  • Ropa
  • Artículos de cocina
  • Decoraciones
  • Artículos para bebés y niños
  • Juguetes
  • Equipos deportivos
  • Y otros productos
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Recomendaciones para los asistentes

Para facilitar el acceso y la organización del evento, se recomienda:

  • Llevar únicamente bolsa de mano
  • Portar una bolsa vacía para compras
  • No asistir con mochilas, ya que no estarán permitidas

Los pagos se realizarán principalmente en efectivo. Se advirtió que no todos los vendedores contarán con opciones digitales como transferencias o plataformas de pago.

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