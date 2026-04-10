EE.UU. entregará informe del Puente de las Américas la próxima semana

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, participó en la inspección técnica realizada al Puente de las Américas , luego de la explosión de camiones cisterna registrada recientemente.

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Según indicó el diplomático, el informe con los resultados de la evaluación podría ser entregado entre el lunes 13 y martes 14 de abril al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y al presidente José Raúl Mulino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2042625136570912873?s=20&partner=&hide_thread=false “El día lunes creo que tendremos quizás una evaluación final la cual entregaremos al MOP y al presidente Mulino para que ellos puedan usar para hacer sus diferentes determinaciones”, embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, habla sobre la evaluación técnica que… pic.twitter.com/tIx8AAcdlR — Telemetro Reporta (@TReporta) April 10, 2026

La inspección está a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, entidad que cuenta con información clave sobre la estructura, ya que participó en su diseño original.

Evaluación tras explosión de cisternas

El análisis busca determinar el estado del puente luego del incendio provocado por la explosión de vehículos cisterna, un hecho que generó preocupación por la seguridad de esta importante vía.

El embajador señaló que este tipo de incidentes podría impactar no solo el tránsito vehicular, sino también la conectividad logística y marítima del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2042628871099421164?s=20&partner=&hide_thread=false El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, dijo que el informe final de la evaluación técnica que realizan ingenieros estructurales del Ejército de EE. UU. podría ser entregado entre el próximo lunes y martes al @MOPPma y al presidente de la República,… https://t.co/OnRSD9wdwZ pic.twitter.com/bLc5HPpdip — Telemetro Reporta (@TReporta) April 10, 2026

Cooperación entre Panamá y EE.UU.

Cabrera destacó que la asistencia responde a la cooperación bilateral entre ambos países, con el objetivo de apoyar a Panamá en la evaluación de su infraestructura crítica.

Indicó además que se trabaja en planes preventivos a futuro, incluyendo acciones programadas para agosto, orientadas a enfrentar este tipo de situaciones. Subrayó que la prioridad es salvaguardar la seguridad del Canal de Panamá y su impacto en el comercio internacional.