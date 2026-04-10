Ingenieros de Estados Unidos evalúan el Puente de las Américas tras incendio

Ingenieros estructurales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) realizan este viernes una evaluación técnica profunda al Puente de las Américas. La inspección surge tras el incendio registrado el pasado lunes 6 de abril, provocado por la explosión de dos camiones cisterna en el sector de La Boca, cuyas llamas afectaron parte de la estructura.
El equipo estadounidense entregará un informe técnico detallado al MOP el próximo lunes, el cual será determinante para definir la reapertura total de la vía.