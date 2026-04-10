Ingenieros de Estados Unidos evalúan el Puente de las Américas tras incendio

Por Ana Canto Ingenieros estructurales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) realizan este viernes una evaluación técnica profunda al Puente de las Américas. La inspección surge tras el incendio registrado el pasado lunes 6 de abril, provocado por la explosión de dos camiones cisterna en el sector de La Boca, cuyas llamas afectaron parte de la estructura.

Tras el cierre temporal preventivo y una revisión interinstitucional, se rehabilitó el paso únicamente para motocicletas, automóviles sedanes y buses livianos. No obstante, se mantiene la prohibición de paso para equipo pesado, mientras el Ministerio de Obras Públicas (MOP) aguarda los resultados de las pruebas de resistencia.

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