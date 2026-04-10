Panamá Nacionales -  10 de abril de 2026 - 10:05

Ingenieros de Estados Unidos evalúan el Puente de las Américas tras incendio

El equipo de ingenieros estadounidense entregará un informe técnico detallado al MOP el próximo lunes 13 de abril.

Ingenieros de Estados Unidos evalúan el Puente de las Américas tras incendio
Ana Canto
Por Ana Canto

Ingenieros estructurales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) realizan este viernes una evaluación técnica profunda al Puente de las Américas. La inspección surge tras el incendio registrado el pasado lunes 6 de abril, provocado por la explosión de dos camiones cisterna en el sector de La Boca, cuyas llamas afectaron parte de la estructura.

Tras el cierre temporal preventivo y una revisión interinstitucional, se rehabilitó el paso únicamente para motocicletas, automóviles sedanes y buses livianos. No obstante, se mantiene la prohibición de paso para equipo pesado, mientras el Ministerio de Obras Públicas (MOP) aguarda los resultados de las pruebas de resistencia.

El equipo estadounidense entregará un informe técnico detallado al MOP el próximo lunes, el cual será determinante para definir la reapertura total de la vía.

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