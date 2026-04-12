Delincuentes asaltan vivienda en Colón y amenazan a un niño durante pijamada

Una familia vivió momentos de angustia la madrugada de este domingo, cuando cinco delincuentes encapuchados y armados irrumpieron en su residencia en el sector de Margarita, en la provincia de Colón.
Ante la presión, la víctima indicó que ofreció sus vehículos para evitar una tragedia.
Se llevaron un auto que luego fue recuperado
Los delincuentes lograron sustraer uno de los vehículos de la familia; sin embargo, posteriormente fue recuperado en el sector de Valle Verde, según informaron las autoridades.
La Policía Nacional mantiene operativos para dar con el paradero de los responsables de este hecho delictivo.