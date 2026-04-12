Delincuentes asaltan vivienda en Colón y amenazan a un niño durante pijamada

Una familia vivió momentos de angustia la madrugada de este domingo, cuando cinco delincuentes encapuchados y armados irrumpieron en su residencia en el sector de Margarita, en la provincia de Colón .

Según el testimonio de la propietaria de la vivienda, los asaltantes amenazaron a su nieto con un arma de fuego mientras exigían dinero.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

“Le pusieron la pistola a mi nieto… que si no tenía 8 mil dólares iban a matar al niño”, relató. “Le pusieron la pistola a mi nieto… que si no tenía 8 mil dólares iban a matar al niño”, relató.

Ante la presión, la víctima indicó que ofreció sus vehículos para evitar una tragedia.

Se llevaron un auto que luego fue recuperado

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2043467318135501284?s=20&partner=&hide_thread=false Una familia vivió momentos de terror cuando cinco delincuentes encapuchados y armados ingresaron a su residencia la madrugada de este domingo en el sector de Margarita, en la provincia de Colón.



“Le pusieron la pistola a mi nieto, que querían 8 mil dólares, que si no los tenía… pic.twitter.com/StyEAvDDJx — Telemetro Reporta (@TReporta) April 12, 2026

Los delincuentes lograron sustraer uno de los vehículos de la familia; sin embargo, posteriormente fue recuperado en el sector de Valle Verde, según informaron las autoridades.

La Policía Nacional mantiene operativos para dar con el paradero de los responsables de este hecho delictivo.