Panamá Nacionales -  12 de abril de 2026 - 18:25

Delincuentes asaltan vivienda en Colón y amenazan a un niño durante pijamada

Cinco delincuentes armados asaltaron una vivienda en Colón y amenazaron a un menor. La Policía recuperó el vehículo robado.

Delincuentes asaltan vivienda en Colón 

Delincuentes asaltan vivienda en Colón 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una familia vivió momentos de angustia la madrugada de este domingo, cuando cinco delincuentes encapuchados y armados irrumpieron en su residencia en el sector de Margarita, en la provincia de Colón.

Amenazaron a un menor en Colón

Según el testimonio de la propietaria de la vivienda, los asaltantes amenazaron a su nieto con un arma de fuego mientras exigían dinero.

“Le pusieron la pistola a mi nieto… que si no tenía 8 mil dólares iban a matar al niño”, relató. “Le pusieron la pistola a mi nieto… que si no tenía 8 mil dólares iban a matar al niño”, relató.

Ante la presión, la víctima indicó que ofreció sus vehículos para evitar una tragedia.

Se llevaron un auto que luego fue recuperado

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Los delincuentes lograron sustraer uno de los vehículos de la familia; sin embargo, posteriormente fue recuperado en el sector de Valle Verde, según informaron las autoridades.

La Policía Nacional mantiene operativos para dar con el paradero de los responsables de este hecho delictivo.

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