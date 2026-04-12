PASE-U será pagado por ACH: IFARHU avanza en validación de datos

PASE-U será pagado por ACH por el IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) confirmó que el pago del programa PASE-U se realizará oficialmente mediante transferencia bancaria (ACH).

El director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que actualmente se desarrolla un proceso de depuración y validación de beneficiarios en conjunto con el Ministerio de Educación (MEDUCA).

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El objetivo es garantizar que la información de los estudiantes y acudientes sea precisa antes de implementar el nuevo mecanismo de pago.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2043121427436781930?s=20&partner=&hide_thread=false El director del @IFARHU, Carlos Godoy, informó que avanza el proceso de depuración y validación de beneficiarios del PASE-U, para establecer el mecanismo de pagos a través de ACH: “ya estamos en principio haciendo una fase de validación y depuración con el Ministerio de Eduación,… pic.twitter.com/ka9paCgFkm — Telemetro Reporta (@TReporta) April 12, 2026

Pago del PASE-U: ¿Por qué el cambio a ACH?

Según Godoy, el uso de transferencias bancarias permitirá:

Mayor control y transparencia en los pagos

Reducción de errores en la entrega del beneficio

Mayor seguridad en el proceso

Verificación de acudientes

El proceso incluye la confirmación de datos clave como:

Número de cédula

Nombre del acudiente

Correspondencia con el estudiante beneficiario

Esto busca asegurar que los fondos lleguen correctamente a quienes les corresponde.

Pago más eficiente

Con este cambio, el IFARHU busca modernizar el sistema de desembolso del PASE-U, agilizando los pagos y evitando contratiempos en la entrega del beneficio.