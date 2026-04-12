PASE-U será pagado por ACH: IFARHU avanza en validación de datos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) confirmó que el pago del programa PASE-U se realizará oficialmente mediante transferencia bancaria (ACH).
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El objetivo es garantizar que la información de los estudiantes y acudientes sea precisa antes de implementar el nuevo mecanismo de pago.
Pago del PASE-U: ¿Por qué el cambio a ACH?
Según Godoy, el uso de transferencias bancarias permitirá:
- Mayor control y transparencia en los pagos
- Reducción de errores en la entrega del beneficio
- Mayor seguridad en el proceso
Verificación de acudientes
El proceso incluye la confirmación de datos clave como:
- Número de cédula
- Nombre del acudiente
- Correspondencia con el estudiante beneficiario
Esto busca asegurar que los fondos lleguen correctamente a quienes les corresponde.
Pago más eficiente
Con este cambio, el IFARHU busca modernizar el sistema de desembolso del PASE-U, agilizando los pagos y evitando contratiempos en la entrega del beneficio.