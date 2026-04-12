Panamá Nacionales -  12 de abril de 2026 - 09:22

PASE-U será pagado por ACH: IFARHU avanza en validación de datos

El IFARHU confirmó que el PASE-U se pagará por ACH. Conoce cómo será el nuevo proceso y qué deben validar los acudientes.

PASE-U será pagado por ACH por el IFARHU

PASE-U será pagado por ACH por el IFARHU

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) confirmó que el pago del programa PASE-U se realizará oficialmente mediante transferencia bancaria (ACH).

Validación de datos en marcha

El director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que actualmente se desarrolla un proceso de depuración y validación de beneficiarios en conjunto con el Ministerio de Educación (MEDUCA).

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El objetivo es garantizar que la información de los estudiantes y acudientes sea precisa antes de implementar el nuevo mecanismo de pago.

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Pago del PASE-U: ¿Por qué el cambio a ACH?

Según Godoy, el uso de transferencias bancarias permitirá:

  • Mayor control y transparencia en los pagos
  • Reducción de errores en la entrega del beneficio
  • Mayor seguridad en el proceso

Verificación de acudientes

El proceso incluye la confirmación de datos clave como:

  • Número de cédula
  • Nombre del acudiente
  • Correspondencia con el estudiante beneficiario

Esto busca asegurar que los fondos lleguen correctamente a quienes les corresponde.

Pago más eficiente

Con este cambio, el IFARHU busca modernizar el sistema de desembolso del PASE-U, agilizando los pagos y evitando contratiempos en la entrega del beneficio.

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