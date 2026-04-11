Panamá Nacionales -  11 de abril de 2026 - 14:53

Agroferias del IMA con productos para el lunes 13 y martes 14 de abril

El IMA informó que los días lunes 13 y martes 14 de abril se llevarán a cabo agroferias en diversos puntos del país.

Agroferias del IMA en Panamá.

Agroferias del IMA en Panamá.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que los días lunes 13 y martes 14 de abril se llevarán a cabo agroferias en diversos puntos del país. En estas jornadas, los ciudadanos podrán adquirir alimentos de calidad a bajos precios, iniciando la atención desde las 8:00 a.m.

Para garantizar un proceso ordenado y sostenible, la institución recordó los siguientes requisitos de ingreso:

  • Es obligatorio presentar la cédula de identidad personal.
  • Los asistentes deben llevar sus propias bolsas reutilizables para el despacho de los productos.

Agroferias en Panamá para el 13 y 14 de abril

Lunes 13 de abril

Coclé

  • Junta Comunal de Chiguiri Arriba, distrito de Penonomé.

Martes 14 de abril

Comarca Ngäbe Buglé

  • Cancha comunal de Cerro Pelado, distrito de Nurum.

Panamá Oeste

  • Cuadro de El Pantanal den Burunga, distrito de Arraiján.

Chiriquí

  • Cancha de Santa Marta, en el distrito de Bugaba.

Coclé

  • Casa local de Pueblo Nuevo, en Caballero, distrito de Antón.

Panamá Este

  • Unión Santeña, en Chimán, en el distrito de Chepo.

Veraguas

  • Cuadro de San José, en el distrito de San Francisco.
  • Cancha multiusos de Los Ruices, en El Prado, distrito de Las Palmas.

Los Santos

  • Junta Comunal de Guánico, en el distrito de Tonosí.

Darién

  • Cancha de la Junta Comunal de Agua Fría, en el distrito de Santa Fe.

Colón

  • Casa comunal de Salamanca, distrito de Colón.

Herrera

  • Junta comunal de Chupampa, en el distrito de Santa María.

Panamá

  • Cuadro El Fata en La Rivera, corregimiento de Pedregal.
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