Agroferias del IMA con productos para el lunes 13 y martes 14 de abril

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que los días lunes 13 y martes 14 de abril se llevarán a cabo agroferias en diversos puntos del país. En estas jornadas, los ciudadanos podrán adquirir alimentos de calidad a bajos precios, iniciando la atención desde las 8:00 a.m.
- Es obligatorio presentar la cédula de identidad personal.
- Los asistentes deben llevar sus propias bolsas reutilizables para el despacho de los productos.
Agroferias en Panamá para el 13 y 14 de abril
Lunes 13 de abril
Coclé
- Junta Comunal de Chiguiri Arriba, distrito de Penonomé.
Martes 14 de abril
Comarca Ngäbe Buglé
- Cancha comunal de Cerro Pelado, distrito de Nurum.
Panamá Oeste
- Cuadro de El Pantanal den Burunga, distrito de Arraiján.
Chiriquí
- Cancha de Santa Marta, en el distrito de Bugaba.
Coclé
- Casa local de Pueblo Nuevo, en Caballero, distrito de Antón.
Panamá Este
- Unión Santeña, en Chimán, en el distrito de Chepo.
Veraguas
- Cuadro de San José, en el distrito de San Francisco.
- Cancha multiusos de Los Ruices, en El Prado, distrito de Las Palmas.
Los Santos
- Junta Comunal de Guánico, en el distrito de Tonosí.
Darién
- Cancha de la Junta Comunal de Agua Fría, en el distrito de Santa Fe.
Colón
- Casa comunal de Salamanca, distrito de Colón.
Herrera
- Junta comunal de Chupampa, en el distrito de Santa María.
Panamá
- Cuadro El Fata en La Rivera, corregimiento de Pedregal.