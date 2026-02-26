Panamá Nacionales -  26 de febrero de 2026 - 13:18

VIDEO| EN DIRECTO resultados del sorteo de la Lotería Fiscal, conoce los nombres de los ganadores

Sigue EN DIRECTO el primer sorteo de la Lotería Fiscal del 26 de febrero. Conoce aquí los nombres de los ganadores.

Resultados del sorteo de la Lotería Fiscal

MEF

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realiza este 26 de febrero, a partir de la 1:00 p.m., siendo el primer sorteo de la Lotería Fiscal, correspondiente al cierre del año.

Este sorteo marca el inicio del juego durante el año 202, en el que cientos de contribuyentes participan con sus facturas fiscales, en una iniciativa que busca promover la cultura tributaria y premiar a quienes cumplen con la solicitud de comprobantes fiscales en sus compras.

Mira el primer sorteo del año 2026 de la lotería fiscal

Embed - Primer sorteo de la Lotería Fiscal 2026

