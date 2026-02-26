Agroferias del IMA este fin de semana: conoce los puntos de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán este viernes 27 de febrero. La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.
Agroferias del IMA - Viernes 27 de febrero
Los Santos
- Plaza Llano Los Osorios, corregimiento Llano de Piedras, distrito de Macaracas
Veraguas
- Junta Comunal de Juncal, corregimiento Rubén Cantú, distrito de Santa Fe
Herrera
- Casa Comunal de Quebrada del Rosario, distrito de Las Minas
Colón
- Terrenos de la Feria del Búfalo, en Coclesito, distrito Omar Torrijos Herrera