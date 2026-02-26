Panamá Nacionales -  26 de febrero de 2026 - 11:08

Agroferias del IMA este fin de semana: conoce los puntos de venta

El IMA recordó que los asistentes a las Agroferias deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.

IMA anuncia agroferias del fin de semana en Panamá

@IMA_Pma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán este viernes 27 de febrero. La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.

Agroferias del IMA - Viernes 27 de febrero

Los Santos

  • Plaza Llano Los Osorios, corregimiento Llano de Piedras, distrito de Macaracas

Veraguas

  • Junta Comunal de Juncal, corregimiento Rubén Cantú, distrito de Santa Fe

Herrera

  • Casa Comunal de Quebrada del Rosario, distrito de Las Minas

Colón

  • Terrenos de la Feria del Búfalo, en Coclesito, distrito Omar Torrijos Herrera
