Panamá y Argentina jugarán un partido amistoso entre leyendas el 10 de mayo

El partido amistoso de leyendas del fútbol entre Panamá y Argentina se realizará en la Arena Roberto Durán.

Maxi Rodríguez

Maxi Rodríguez, junto a representanes de la AFA y MEDCOM.

Ana Canto
Por Ana Canto

El próximo 10 de mayo, Panamá y Argentina se enfrentarán en un partido amistoso de leyendas que contará con la participación de históricos futbolistas de ambas selecciones, como antesala a la Copa del Mundo 2026.

El encuentro se realizará en la Arena Roberto Durán y cuenta con la participación del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la corporación Medcom y diversos patrocinadores.

Para Maxi Rodríguez, reconocido exjugador argentino, este evento busca impulsar el deporte en todas las esferas de la sociedad, especialmente entre niños y jóvenes. En el partido participará junto a figuras del fútbol argentino como Javier Saviola y Ariel Ortega, mientras que por la selección panameña estarán Felipe Baloy, Gabriel Gómez, Jaime Penedo y Román Torres.

Por su parte, Leandro Petersen, Chief Marketing & Commercial Officer de la AFA, señaló que esta actividad marca el inicio de una serie de proyectos que esperan desarrollar en el país, al considerar a Panamá como una nación con gran potencial deportivo y humano.

