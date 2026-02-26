Chiquita Panamá contrata a 1,800 personas para reactivar la industria en Bocas del Toro

La empresa Chiquita Panamá reportó la contratación de más de 1,800 personas como parte de un proceso progresivo para reactivar la producción bananera en la provincia de Bocas del Toro.

Chiquita Panamá: reactivación de campo y mercado nacional

El proceso de recuperación de las fincas bananeras muestra avances significativos en el distrito de Changuinola. Alexander Gabarrete, representante de la empresa, señaló que las plantaciones presentan un mejor estado físico y visual tras el reinicio de las actividades de mantenimiento.

Los logros actuales de esta operación incluyen:

Contrataciones progresivas: Unas 1,800 personas ya realizan labores en campo a través de empresas de aparcería.

Se ejecutan trabajos de limpieza en plantaciones y reparaciones en las plantas empacadoras. Venta local: La fruta cosechada actualmente se está procesando para abastecer exclusivamente el mercado nacional.

Esta fase de preparación es fundamental para devolverle a las fincas el verdor y la productividad que tenían antes del cese de operaciones. La empresa confía en que estas acciones envíen una señal de confianza para la estabilidad económica de la región.

La empresa Chiquita Panamá con miras hacia la reexportación internacional

Aunque ya se realizan cosechas controladas, la industria bananera de Bocas del Toro se prepara para una meta más ambiciosa, volver a los mercados internacionales. La administración de Chiquita Panamá indicó que el volumen de fruta está aumentando a medida que avanzan las semanas de trabajo intensivo en las plantaciones.

A pesar del optimismo por la recuperación de las infraestructuras, todavía no se ha establecido una fecha exacta para reiniciar la exportación global. No obstante, el enfoque actual se mantiene en optimizar el estado de las fincas y las empacadoras para garantizar que, una vez se retome la actividad internacional, el banano panameño cumpla con todos los estándares de calidad exigidos.