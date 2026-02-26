Ministra de Trabajo supervisa reactivación operativa en el puerto de Cristóbal

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, se apersonó a las inmediaciones del puerto de Cristóbal, en la ciudad de Colón, donde indicó que se ha conversado con agentes portuarios de empresas subcontratistas para entregar a los trabajadores sus carnés de acceso.
"El sector trabajador portuario merece justicia social, y en eso estamos trabajando, ya que han sido sustituidos en varias ocasiones y es un tema que debemos conversar", aseguró la ministra.
Por su parte, el presidente José Raúl Mulino, antes del fallo de inconstitucionalidad del contrato de concesión entre el Estado panameño y Panama Ports Company, sostuvo reuniones con Hutchison Ports con el objetivo de establecer condiciones de funcionamiento favorables para ambas partes; sin embargo, no hubo un resultado favorable.