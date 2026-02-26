Ministra de Trabajo supervisa reactivación operativa en el puerto de Cristóbal

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz , se apersonó a las inmediaciones del puerto de Cristóbal, en la ciudad de Colón, donde indicó que se ha conversado con agentes portuarios de empresas subcontratistas para entregar a los trabajadores sus carnés de acceso.

Para este jueves se espera la reactivación del sistema informático dentro del puerto, así como la atención del primer buque por parte de la nueva empresa operadora.

Le podría interesar: Mulino ordena trabajo 24 horas en puertos de Balboa y Cristóbal tras fallo de la Corte

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2027071134257000743&partner=&hide_thread=false "El sector trabajador portuario merece justicia social, y en eso estamos trabajando, ya que han sido sustituidos en varias ocasiones y es un tema que debemos conversar", Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo. pic.twitter.com/9dEgGTyhGX — Telemetro Reporta (@TReporta) February 26, 2026

"El sector trabajador portuario merece justicia social, y en eso estamos trabajando, ya que han sido sustituidos en varias ocasiones y es un tema que debemos conversar", aseguró la ministra.

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino, antes del fallo de inconstitucionalidad del contrato de concesión entre el Estado panameño y Panama Ports Company, sostuvo reuniones con Hutchison Ports con el objetivo de establecer condiciones de funcionamiento favorables para ambas partes; sin embargo, no hubo un resultado favorable.