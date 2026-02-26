Operación Sonrisa inaugura nuevo centro de atención tras 35 años de labor social en Panamá

El jueves 26 de febrero se inauguró la sede del nuevo Centro de Atención de la Fundación Operación Sonrisa , una obra que refuerza 35 años de compromiso médico y voluntariado en beneficio de la niñez panameña.

Impacto y trayectoria de la Fundación Operación Sonrisa

Durante más de tres décadas, la fundación ha sido un pilar para familias de todo el país, especialmente para aquellas residentes en el interior de la República que no cuentan con recursos para procesos costosos. La organización ha logrado operar a más de cinco mil niños y realizar más de siete mil procedimientos quirúrgicos a través de ochenta programas especializados.

Este éxito radica en el trabajo incansable de pediatras y cirujanos plásticos que donan su tiempo para ofrecer un lugar digno a sus pacientes. Los directivos describen este nuevo centro como un sueño hecho realidad que permitirá brindar la calidad de vida que cada joven necesita para su desarrollo integral.

Fundación Operación Sonrisa: integración y testimonios de vida

El acto contó con la presencia de autoridades como el Viceministro de Salud, Manuel Zambrano, que destacó cómo estas cirugías permiten a los jóvenes integrarse plenamente a la vida cotidiana. Un ejemplo del impacto social de la fundación es el caso de una joven expaciente que representará a Panamá en un concurso de belleza en Guatemala, demostrando que estas intervenciones cambian el futuro de los beneficiarios de forma permanente.

Los encargados hicieron un llamado a la ciudadanía para referir a cualquier niño con esta condición a su nueva casa, donde recibirán atención integral gratuita y el amor de todos los voluntarios.