La Fórmula 1 llega a Madrid en 2026: un circuito innovador que transformará la capital

La Fórmula 1 anunció un acuerdo histórico de diez años para celebrar el Gran Premio de España en Madrid a partir de 2026, utilizando un circuito de vanguardia que combinará tramos urbanos.

F1 El Gran Premio de España en Madrid será a partir del 2026. formula1.com

Un trazado de clase mundial en IFEMA

El nuevo circuito, diseñado alrededor del recinto ferial de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA MADRID), tendrá una extensión de 5,47 km y contará con 20 curvas. Se estima que el tiempo de vuelta en clasificación sea de 1 minuto y 32 segundos, ofreciendo un espectáculo técnico sin precedentes en la capital. En cuanto a la asistencia y accesibilidad, se han definido los siguientes puntos:

Capacidad masiva: Se iniciará con 110,000 aficionados diarios, con planes de alcanzar los 140,000 durante la primera mitad del acuerdo.

Transporte eficiente: Se estima que el 90% de los fans podrá llegar al recinto en transporte público, como metro y tren.

Ubicación estratégica: El trazado se encuentra a solo cinco minutos del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas.

Este evento no solo será una cita deportiva, sino un motor económico que generará unos 450 millones de euros anuales para Madrid y creará más de 8,200 empleos directos.

Let's go racing in Madrid!

Say hello to the brand-new circuit built around the @IFEMA Exhibition Centre #F1 pic.twitter.com/klysY8HAiT — Formula 1 (@F1) January 23, 2024



Say hello to the brand-new circuit built around the @IFEMA Exhibition Centre #F1 pic.twitter.com/klysY8HAiT — Formula 1 (@F1) January 23, 2024

Sostenibilidad e impacto en la comunidad

La propuesta de IFEMA MADRID se alinea con el objetivo de la F1 de alcanzar el Carbono Cero Neto para 2030. El evento utilizará energía 100% renovable certificada y materiales reciclables en todas sus estructuras temporales. El presidente de la F1, Stefano Domenicali, destacó que Madrid representa la visión de crear un espectáculo de entretenimiento de varios días que apueste por la innovación.

Además de la competición, la ciudad vibrará con actividades para aficionados en el centro de Madrid, involucrando a comercios y colegios locales. Con este acuerdo, la capital española se consolida como un referente global en la atracción de grandes eventos, integrando el deporte de élite con la pasión y la energía características de la marca Madrid.