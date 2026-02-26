MINSA realizará jornada de vacunación casa por casa en Boca La Caja

La Región Metropolitana de Salud ( MINSA ), a través del Centro de Salud Hernando Martiz Pujol, llevará a cabo una jornada de vacunación casa por casa en el área de Boca La Caja el sábado 28 de febrero de 2026.

Vacunas disponibles para la población

El personal sanitario debidamente identificado recorrerá la comunidad para aplicar biológicos esenciales y reforzar el esquema nacional de inmunización. Durante esta jornada, se ofrecerán las siguientes vacunas para adultos y niños:

Neumococo: Para la prevención de infecciones respiratorias graves.

TD y Tdap: Refuerzos contra el tétanos, difteria y tosferina.

Virus sincitial: Dirigida a prevenir complicaciones por este patógeno.

VPH: Disponible para hombres y mujeres de 10 a 44 años (hasta agotar existencias).

La iniciativa busca acercar los servicios preventivos a la puerta de los hogares, garantizando una mayor cobertura en esta zona de la capital. Es vital que los residentes aprovechen esta oportunidad para completar sus esquemas de salud de manera gratuita y segura.

Horarios y requisitos de atención

La actividad iniciará puntualmente a las 8:00 a.m. en todo el sector de Boca La Caja. Para que el proceso sea efectivo y quede debidamente registrado, las autoridades de salud han establecido los siguientes requisitos obligatorios:

Cédula de identidad personal: Para la verificación de datos del paciente.

Tarjeta de vacunación: Documento físico necesario para anotar las dosis aplicadas.

Mantener estos documentos a mano facilitará la labor del equipo de enfermería que estará realizando el recorrido. Con esta jornada, el MINSA reafirma su compromiso con el bienestar ciudadano bajo el lema "Panamá con salud y bienestar".