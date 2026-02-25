MINSA inicia estudio sobre la enfermedad del tracoma para prevenir la ceguera infecciosa

La Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud ( MINSA ) realizará un estudio científico en Darién y comarcas indígenas para determinar la incidencia del tracoma, una enfermedad infecciosa que, de no tratarse, puede causar ceguera irreversible.

Regiones incluidas en el estudio de salud del MINSA

El MINSA ha seleccionado zonas estratégicas donde las condiciones de vulnerabilidad podrían facilitar la propagación de esta bacteria. Los puntos donde se concentrará el estudio de campo son:

Provincia de Darién: Por su ubicación geográfica y necesidades de saneamiento.

Por su ubicación geográfica y necesidades de saneamiento. Comarca Ngäbe Buglé: Para evaluar el impacto en sus comunidades rurales.

Para evaluar el impacto en sus comunidades rurales. Comarca Emberá-Wounaan: Como parte del plan de vigilancia epidemiológica.

El objetivo principal de esta intervención es confirmar si la enfermedad está presente para activar de inmediato los protocolos de eliminación. El tracoma se transmite por contacto directo con secreciones oculares o nasales de personas infectadas, y su erradicación es una prioridad para el sistema sanitario nacional.

Factores de riesgo y apoyo internacional en conjunto con el MINSA

Este esfuerzo cuenta con el respaldo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el financiamiento del Gobierno de Canadá. Según informó el MINSA, la enfermedad está estrechamente ligada a la falta de servicios básicos que afectan la higiene personal y comunitaria.

“La enfermedad está asociada a condiciones de limitado acceso a agua potable, deficiencias en saneamiento e higiene, factores que aumentan el riesgo en poblaciones vulnerables”, detalló el MINSA.

Con los resultados de este análisis, Panamá busca sumarse a los países que han logrado certificar la eliminación del tracoma como un problema de salud pública.