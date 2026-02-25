Todo sobre el sorteo de la Lotería Fiscal este 26 de febrero: horario y dónde ver los resultados

El sorteo de la Lotería Fiscal se realizará este jueves 26 de febrero a la 1:00 p.m., un evento que ofrecerá la oportunidad de premiar a 25 contribuyentes en Panamá. La actividad se llevará a cabo en el centro comercial Soho Mall, donde los participantes y ciudadanos podrán asistir para presenciar el proceso en vivo.
Dónde ver los resultados del sorteo de la Lotería Fiscal en vivo
Para quienes no puedan acudir al lugar del evento, el sorteo también será transmitido a través de las plataformas digitales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF):
- Instagram: @mefpma
- YouTube: MEF Panamá
Las autoridades invitaron a la ciudadanía a seguir la transmisión y estar atentos al anuncio de los ganadores durante la jornada.
La Lotería Fiscal forma parte de las iniciativas que buscan incentivar el cumplimiento tributario y premiar a quienes solicitan factura en sus compras.