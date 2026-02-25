Todo sobre el sorteo de la Lotería Fiscal este 26 de febrero: horario y dónde ver los resultados

Todo sobre el sorteo de la Lotería Fiscal

El sorteo de la Lotería Fiscal se realizará este jueves 26 de febrero a la 1:00 p.m., un evento que ofrecerá la oportunidad de premiar a 25 contribuyentes en Panamá. La actividad se llevará a cabo en el centro comercial Soho Mall, donde los participantes y ciudadanos podrán asistir para presenciar el proceso en vivo.

Dónde ver los resultados del sorteo de la Lotería Fiscal en vivo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/2026743029147508853?s=20&partner=&hide_thread=false ¡La espera terminó! Mañana 26 de febrero a la 1:00 p.m., acompañanos en el sorteo de la Lotería Fiscal.



No faltes, ¡tú podrías ser uno de los 25 ganadores! Si no puedes estar presente en #SohoMall, sigue el sorteo en vivo por:

Instagram @mefpma

YouTube MEF Panamá pic.twitter.com/9U0yfeR8U9 — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) February 25, 2026

Para quienes no puedan acudir al lugar del evento, el sorteo también será transmitido a través de las plataformas digitales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF):

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a seguir la transmisión y estar atentos al anuncio de los ganadores durante la jornada.

La Lotería Fiscal forma parte de las iniciativas que buscan incentivar el cumplimiento tributario y premiar a quienes solicitan factura en sus compras.