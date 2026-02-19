Panamá Nacionales -

Contribuyentes tienen hasta hoy para depositar sus sobres de la Lotería Fiscal

El próximo jueves 26 de febrero se realizará el primer sorteo de la Lotería Fiscal del 2026, y los contribuyentes tienen hasta hoy para depositar sus sobres con las facturas emitidas entre el 31 de diciembre del 2025 y 19 de febrero del 2026. Se reitera la importancia de colocar en los sobres el nombre, número de cédula, correo electrónico, dirección física y contacto telefónico.