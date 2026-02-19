Lotería Fiscal 2026: fecha del sorteo y cierre de urnas en Panamá

La Lotería Fiscal celebrará su primer sorteo del año 2026 el próximo jueves 26 de febrero, según informó la Dirección General de Ingresos de Panamá (DGI).

De acuerdo con la entidad, el cierre de urnas está programado para este jueves 19 de febrero, fecha límite para que los participantes depositen sus facturas y puedan optar por los premios del sorteo.

Último día para participar de la Lotería Fiscal

Las autoridades recordaron a los ciudadanos que aún están a tiempo de participar, siempre que depositen sus facturas antes del cierre oficial de las urnas en los puntos habilitados.

La Lotería Fiscal es una iniciativa que busca incentivar a los consumidores a solicitar facturas en sus compras y promover la formalidad en las transacciones comerciales.

Cada factura depositada brinda la oportunidad de participar en los sorteos que se realizan periódicamente a lo largo del año.

Sorteo abre el calendario 2026

El sorteo del 26 de febrero marcará el inicio del calendario de sorteos de la Lotería Fiscal en 2026, programa que cada año entrega premios a los contribuyentes que cumplen con esta dinámica.

Las autoridades recomiendan a los interesados verificar que las facturas cumplan con los requisitos establecidos antes de depositarlas en las urnas.