Falta de agua en Natá y Aguadulce: IDAAN suspende plantas por crecida de río

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que la planta potabilizadora de Natá suspendió operaciones este jueves debido a la fuerte crecida del río Chico, provincia de Coclé. Simultáneamente, la planta de Capellanía ha visto reducida su capacidad de producción al 60%, lo que genera irregularidades severas en el suministro de agua potable para miles de usuarios en la provincia de Coclé.

IDAAN: sectores afectados de Coclé y medidas de contingencia

La suspensión de la planta en Natá ha obligado a las autoridades a activar los tanques de reserva para abastecer a la población local mientras duren los trabajos de limpieza y adecuación. Por otro lado, en el distrito de Aguadulce, el servicio presenta bajas presiones o falta de suministro en diversos sectores debido a la baja operatividad en Capellanía, causada por la alta turbiedad y el exceso de sedimentos arrastrados por la corriente del río.

Monitoreo técnico de las tomas de agua cruda

Especialistas del IDAAN se mantienen desplegados en los puntos de captación monitoreando los niveles de los caudales y la calidad del agua cruda. La reactivación total de los sistemas depende directamente de que disminuya la fuerza del río Chico, permitiendo así la limpieza de los equipos de bombeo que suelen obstruirse durante estos eventos climáticos.

La institución recomienda a la ciudadanía hacer un uso racional del agua almacenada mientras se logra normalizar la producción en ambas plantas.