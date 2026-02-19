Colón Nacionales -  19 de febrero de 2026 - 14:39

Mantenimiento en el Puente Atlántico: ACP ejecuta inspecciones y trabajos

La ACP realiza mantenimiento anual en el Puente Atlántico, incluyendo inspección de tirantes y trabajos anticorrosión para su seguridad.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que actualmente desarrolla las labores anuales de mantenimiento en el Puente Atlántico, una infraestructura clave para la conectividad en la provincia de Colón.

Según la entidad, los trabajos incluyen la inspección del sistema de tirantes, así como el lavado de la estructura y la aplicación de recubrimientos contra la corrosión.

ACP realiza trabajos para prolongar la vida útil del puente

Estas labores forman parte del programa de mantenimiento preventivo que se realiza periódicamente para garantizar la seguridad de los usuarios y preservar la vida útil del puente.

El mantenimiento permite detectar posibles desgastes o afectaciones en los componentes estructurales y aplicar medidas que aseguren el correcto funcionamiento de la infraestructura.

La ACP reiteró que este tipo de intervenciones son fundamentales para mantener en óptimas condiciones una de las obras de ingeniería más importantes en la región atlántica del país.

