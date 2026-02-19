Sabores de Colón: evento gastronómico será el 28 de febrero y 1 de marzo

Sabores de Colón 2026 reunirá a más de 25 mil personas

La ciudad de Colón se prepara para recibir a más de 25 mil personas durante el gran encuentro “Sabores de Colón”, que se celebrará el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo como parte de las actividades por los 174 años de la fundación de la ciudad.

El evento tendrá como sede principal el Centro de Arte y Cultura de Colón, donde se desarrollará una programación pensada para el disfrute de toda la familia.

Colón celebra los 174 años de fundación de la ciudad

Más de 200 emprendedores han sido confirmados para participar en Sabores de Colón que se desarrollará el 28 de febrero y 1 de marzo, un festival que resalta la gastronomía colonense. Los organizadores informaron que ya los hoteles reportan más de un 70% de ocupación por este evento.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de gastronomía típica, expresiones artísticas, música en vivo y diversas actividades culturales que resaltan la identidad caribeña y afroantillana de la provincia.

La oferta culinaria destacará sabores tradicionales colonenses y platos representativos del Caribe panameño, con participación de emprendedores y expositores locales.

Transporte especial desde la capital

Para facilitar la llegada de visitantes, más de 200 buses saldrán desde la Terminal de Transporte de Albrook hacia Colón mediante la denominada Ruta Express Sabores de Colón, donde los pasajeros solo deberán asumir el costo del pasaje.

Asimismo, para quienes se movilicen en auto, se habilitarán 2,000 estacionamientos con seguridad, con el respaldo de la Zona Libre de Colón.

Seguridad y logística coordinada

Autoridades locales, junto al equipo del gobernador, la alcaldía, bomberos, policía y organizadores, trabajan de forma articulada para garantizar la logística, seguridad y el ordenamiento vehicular durante el evento.

La iniciativa también busca impulsar lo que sus organizadores denominan una “economía encantada”, promoviendo el movimiento comercial y generando oportunidades para emprendedores, artistas y el sector turístico.

Con esta actividad, Colón abre sus puertas al país no solo para degustar su gastronomía, sino también para reencontrarse con su cultura, historia y orgullo caribeño.