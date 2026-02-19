Panamá Nacionales -  19 de febrero de 2026 - 15:25

AIG cierra oficinas temporalmente por fuga de agua en sus instalaciones

La AIG suspende labores presenciales del 19 al 23 de febrero por una fuga de agua que afectó sus instalaciones.

Ministerio Público
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) informó que, a partir de este 19 de febrero de 2026, se suspenden temporalmente las labores presenciales en sus instalaciones hasta el 23 de febrero, debido a una fuga de agua que afectó áreas administrativas.

De acuerdo con la entidad, la situación impactó distintas zonas del edificio y comprometió las condiciones necesarias para el desempeño seguro del personal.

Medida preventiva por situación imprevista

La AIG explicó que el evento constituye un hecho imprevisto y ajeno al control institucional, lo que obligó a tomar acciones inmediatas para salvaguardar la integridad de los colaboradores y garantizar que las labores se reanuden en condiciones óptimas.

Canal alterno para trámites y comunicaciones

Durante el periodo de cierre temporal, todas las notas, documentos, comunicaciones y gestiones oficiales dirigidas a la institución deberán enviarse exclusivamente al correo electrónico institucional: [email protected]

Este canal fue habilitado como medida alterna para asegurar la continuidad del servicio público y la atención de los asuntos administrativos mientras se realizan los trabajos necesarios en las instalaciones.

La entidad reiteró que informará oportunamente cuando se restablezcan las labores presenciales con normalidad.

