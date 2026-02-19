AIG cierra oficinas temporalmente por fuga de agua en sus instalaciones

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) informó que, a partir de este 19 de febrero de 2026, se suspenden temporalmente las labores presenciales en sus instalaciones hasta el 23 de febrero, debido a una fuga de agua que afectó áreas administrativas.
Medida preventiva por situación imprevista
La AIG explicó que el evento constituye un hecho imprevisto y ajeno al control institucional, lo que obligó a tomar acciones inmediatas para salvaguardar la integridad de los colaboradores y garantizar que las labores se reanuden en condiciones óptimas.
Canal alterno para trámites y comunicaciones
Durante el periodo de cierre temporal, todas las notas, documentos, comunicaciones y gestiones oficiales dirigidas a la institución deberán enviarse exclusivamente al correo electrónico institucional: [email protected]
Este canal fue habilitado como medida alterna para asegurar la continuidad del servicio público y la atención de los asuntos administrativos mientras se realizan los trabajos necesarios en las instalaciones.
La entidad reiteró que informará oportunamente cuando se restablezcan las labores presenciales con normalidad.