Falta de agua en Calidonia: IDAAN repara tubería de 8 pulgadas el jueves 19 de febrero

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que el jueves 19 de febrero continúan las labores de reparación de una línea de 8 pulgadas en la calle 33 de Calidonia. Los trabajos han provocado irregularidades en el suministro de agua potable y cierres parciales de vías en el sector.

Sectores afectados por los trabajos de reparación

Debido a la magnitud de la intervención técnica, la Gerencia Metropolitana ha confirmado que el suministro de agua se verá afectado de manera temporal en un cuadrante estratégico del corregimiento. Las zonas con baja presión o falta total del recurso incluyen las calles 32 y 33, abarcando desde el área de la iglesia Basílica Don Bosco y el sector de La Violeta hasta la conexión con la Avenida Balboa y sus calles aledañas.

El @IDAANinforma realiza trabajos de reparación de una línea de 8" en calle 33 Calidonia. El suministro de agua es irregular en las calles 32 y 33 desde la iglesia Basílica de Don Bosco hasta Avenida Balboa y áreas aledañas. pic.twitter.com/06Pf0VkYxC — Telemetro Reporta (@TReporta) February 19, 2026

La institución destacó que las cuadrillas iniciaron las maniobras desde las 8:30 a.m. para agilizar la interconexión y normalizar el flujo lo antes posible. Mientras duren las labores, se solicita a los residentes de estos puntos tomar las medidas de abastecimiento necesarias, ya que el sistema requerirá un tiempo de recuperación una vez finalizada la soldadura de la línea.

Recomendaciones para conductores en Calidonia

Además de la afectación en el servicio de agua, la presencia de maquinaria pesada y personal técnico sobre la vía ha generado cambios en la circulación vehicular en la calle 33. El IDAAN ha hecho un llamado especial a los conductores que transitan por esta zona diagonal a la sede de FANLYC para que extremen las precauciones, utilicen rutas alternas como la Avenida Cuba o Avenida Justo Arosemena y respeten las señalizaciones de tránsito.