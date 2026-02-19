Casco Peatonal en el Casco Antiguo este domingo 22 de febrero: horario y detalles

La Alcaldía de Panamá informó que este domingo 22 de febrero se realizará una nueva jornada de Casco Peatonal en el histórico Casco Antiguo de Panamá. La actividad se desarrollará desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, ofreciendo a residentes y visitantes un espacio para recorrer la zona, disfrutar del ambiente cultural y compartir en familia.

De acuerdo con el anuncio oficial, el evento busca promover la convivencia ciudadana, el turismo local y el uso de los espacios públicos en uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad.

Alcaldía de Panamá anunció una nueva jornada de Casco Peatonal

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Panamaalcaldia/status/2024489518443700370?s=20&partner=&hide_thread=false Este domingo 22 de febrero vive el Casco Peatonal de 8 AM a 6 PM



Un espacio para vivir de nuestra ciudad, compartir y disfrutar en familia pic.twitter.com/0ayZpfzyQn — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) February 19, 2026

Durante el Casco Peatonal, las calles del área estarán habilitadas principalmente para el tránsito de peatones, permitiendo a las personas caminar con mayor comodidad y disfrutar de restaurantes, cafeterías, comercios y actividades en el área.

Este tipo de jornadas se han convertido en una de las iniciativas recreativas que atraen tanto a familias como a turistas que visitan la capital.