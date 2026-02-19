NACIÓN KIDS 2026 en Parque Omar: ¿De qué trata y cuándo se realizará este evento gratuito?

El Parque Omar se convertirá en el gran punto de encuentro familiar con la llegada de NACIÓN KIDS, un festival que combinará entretenimiento y aprendizaje en un mismo espacio.
Durante dos días, el parque será escenario de música en vivo, talleres creativos, cine al aire libre, zonas deportivas, inflables gigantes y múltiples experiencias diseñadas para despertar la curiosidad de niños y adultos.
Un festival para compartir en familia
NACIÓN KIDS ha sido pensado como un evento para descubrir nuevas pasiones y crear recuerdos inolvidables. La propuesta incluye actividades dinámicas donde la imaginación será protagonista y cada rincón del parque ofrecerá una experiencia distinta.
La iniciativa busca fomentar la convivencia familiar a través del arte, el deporte y la recreación en un entorno seguro y al aire libre.
Fecha y acceso
7 y 8 de marzo de 2026
Parque Omar
Entrada gratuita (previo registro y obtención de boleto en Tikitickets.com)
Los organizadores recomiendan realizar el registro con anticipación para garantizar el acceso al evento.