Panamá Nacionales -  19 de febrero de 2026 - 16:31

NACIÓN KIDS 2026 en Parque Omar: ¿De qué trata y cuándo se realizará este evento gratuito?

El festival NACIÓN KIDS se realizará en el mes de marzo en el Parque Omar con música en vivo, talleres, cine al aire libre y actividades gratuitas.

NACIÓN KIDS 2026 en Parque Omar

NACIÓN KIDS 2026 en Parque Omar

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Parque Omar se convertirá en el gran punto de encuentro familiar con la llegada de NACIÓN KIDS, un festival que combinará entretenimiento y aprendizaje en un mismo espacio.

Durante dos días, el parque será escenario de música en vivo, talleres creativos, cine al aire libre, zonas deportivas, inflables gigantes y múltiples experiencias diseñadas para despertar la curiosidad de niños y adultos.

Un festival para compartir en familia

NACIÓN KIDS ha sido pensado como un evento para descubrir nuevas pasiones y crear recuerdos inolvidables. La propuesta incluye actividades dinámicas donde la imaginación será protagonista y cada rincón del parque ofrecerá una experiencia distinta.

Embed - Nacion Kids | Te dejamos la guía de cómo adquirir tus boletos para NACIÓN KIDS Nuestro evento es gratuito, pero debes registrarte previamente a... | Instagram
View this post on Instagram

La iniciativa busca fomentar la convivencia familiar a través del arte, el deporte y la recreación en un entorno seguro y al aire libre.

Fecha y acceso

7 y 8 de marzo de 2026

Parque Omar

Entrada gratuita (previo registro y obtención de boleto en Tikitickets.com)

Los organizadores recomiendan realizar el registro con anticipación para garantizar el acceso al evento.

En esta nota:
Seguir leyendo

Parque Omar aclara que no ha aprobado el evento: "Primer Encuentro de Therians"

Universidad de Panamá desarrolla proyecto para fabricar prótesis de brazos y piernas

Cámaras de videovigilancia captan colisión múltiple en Los Andes

Recomendadas

Más Noticias