NACIÓN KIDS 2026 en Parque Omar: ¿De qué trata y cuándo se realizará este evento gratuito?

El Parque Omar se convertirá en el gran punto de encuentro familiar con la llegada de NACIÓN KIDS, un festival que combinará entretenimiento y aprendizaje en un mismo espacio.

Durante dos días, el parque será escenario de música en vivo, talleres creativos, cine al aire libre, zonas deportivas, inflables gigantes y múltiples experiencias diseñadas para despertar la curiosidad de niños y adultos.

Un festival para compartir en familia

NACIÓN KIDS ha sido pensado como un evento para descubrir nuevas pasiones y crear recuerdos inolvidables. La propuesta incluye actividades dinámicas donde la imaginación será protagonista y cada rincón del parque ofrecerá una experiencia distinta.

La iniciativa busca fomentar la convivencia familiar a través del arte, el deporte y la recreación en un entorno seguro y al aire libre.

Fecha y acceso

7 y 8 de marzo de 2026

Parque Omar

Entrada gratuita (previo registro y obtención de boleto en Tikitickets.com)

Los organizadores recomiendan realizar el registro con anticipación para garantizar el acceso al evento.