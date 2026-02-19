Panamá Nacionales -  19 de febrero de 2026 - 11:25

Año Nuevo Chino 2026 en Parque Omar: festival del 20 al 22 de febrero

El Festival del Año Nuevo Chino 2026 se celebrará del 20 al 22 de febrero en el Parque Omar, en Panamá.

Por Noemí Ruíz

El Año Nuevo Chino 2026 se celebrará en Panamá con un festival especial que se realizará el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero en el Parque Omar.

Durante los tres días, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación cultural para celebrar la llegada del Caballo de Fuego, uno de los signos del calendario chino que simboliza energía, dinamismo y transformación.

Actividades del festival por Año Nuevo Chino

El evento contará con presentaciones artísticas, feria cultural y artesanal, bailes folclóricos, exhibiciones de arte y una amplia oferta gastronómica para toda la familia.

La actividad busca resaltar la influencia de la comunidad china en Panamá y promover el intercambio cultural a través de espectáculos y tradiciones que forman parte de esta celebración.

Horario y entrada

El festival se desarrollará de 3:00 p.m. a 9:00 p.m. durante los tres días programados. La entrada será gratuita, por lo que se espera la asistencia de familias, jóvenes y visitantes que deseen participar de esta celebración cultural en la ciudad.

