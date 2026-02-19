Sector avícola panameño avanza hacia certificaciones internacionales para impulsar exportaciones

En un contexto global marcado por mayores exigencias sanitarias y regulatorias en la industria alimentaria, el sector avícola panameño avanza hacia estándares internacionales de certificación con el objetivo de fortalecer y ampliar su presencia en mercados internacionales. Este paso estratégico quedó evidenciado durante la visita de la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego, a la planta Manuel Melo, ubicada en Juan Díaz.
Para la viceministra Ábrego, este tipo de iniciativas refuerza la estrategia del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de consolidar el acceso de los productos panameños a mercados internacionales.
Roberto Tribaldos, vicepresidente de Mercadeo, Cuentas Claves y Exportaciones, explicó que la planta ya cuenta con certificaciones HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) y auditorías internacionales realizadas por SGS, lo que permite cumplir con estándares internacionales cada vez más rigurosos.
Luis Castroverde, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (ANAVIP) y vicepresidente y gerente de Procesamiento de Grupo Melo, destacó el posicionamiento del país en consumo per cápita de pollo y productos de valor agregado en la región. Señaló además que el nugget continúa siendo uno de los productos preferidos por consumidores centroamericanos y que la empresa abastece a cadenas internacionales de comida rápida, reflejando la capacidad productiva nacional.
En materia de comercio exterior, la compañía ha atendido más de 18 países y 35 clientes internacionales, con exportaciones actuales hacia Trinidad y Tobago, Perú, Guyana y la República Popular China, mientras continúa explorando nuevos mercados en el Caribe y la región, incluida la expansión de su franquicia de productos para mascotas MELO Pet’s Market en Costa Rica.
El grupo empresarial emplea a más de 2,200 colaboradores, en su mayoría panameños, incluyendo la integración de personas con necesidades especiales y una creciente participación femenina en áreas técnicas. Entre sus iniciativas de formación destaca el Programa Maestro en Casa de IPER, que ha permitido a colaboradores completar estudios de premedia y media con apoyo de voluntarios.