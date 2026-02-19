Sector avícola panameño avanza hacia certificaciones internacionales para impulsar exportaciones

En un contexto global marcado por mayores exigencias sanitarias y regulatorias en la industria alimentaria, el sector avícola panameño avanza hacia estándares internacionales de certificación con el objetivo de fortalecer y ampliar su presencia en mercados internacionales. Este paso estratégico quedó evidenciado durante la visita de la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego, a la planta Manuel Melo, ubicada en Juan Díaz.

El recorrido permitió conocer las operaciones de las áreas de valor agregado y embutidos, donde se concentran los procesos de transformación, empaque y control de calidad, orientados al cumplimiento de protocolos internacionales. Durante la visita se presentaron las inversiones en modernización y expansión comercial, así como los avances para obtener la certificación FSSC 22000 (Food Safety System Certification), un estándar internacional que integra múltiples normas ISO en materia de inocuidad alimentaria.

Para la viceministra Ábrego, este tipo de iniciativas refuerza la estrategia del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de consolidar el acceso de los productos panameños a mercados internacionales.

Roberto Tribaldos, vicepresidente de Mercadeo, Cuentas Claves y Exportaciones, explicó que la planta ya cuenta con certificaciones HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) y auditorías internacionales realizadas por SGS, lo que permite cumplir con estándares internacionales cada vez más rigurosos.

Luis Castroverde, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (ANAVIP) y vicepresidente y gerente de Procesamiento de Grupo Melo, destacó el posicionamiento del país en consumo per cápita de pollo y productos de valor agregado en la región. Señaló además que el nugget continúa siendo uno de los productos preferidos por consumidores centroamericanos y que la empresa abastece a cadenas internacionales de comida rápida, reflejando la capacidad productiva nacional.

En materia de comercio exterior, la compañía ha atendido más de 18 países y 35 clientes internacionales, con exportaciones actuales hacia Trinidad y Tobago, Perú, Guyana y la República Popular China, mientras continúa explorando nuevos mercados en el Caribe y la región, incluida la expansión de su franquicia de productos para mascotas MELO Pet’s Market en Costa Rica.

El grupo empresarial emplea a más de 2,200 colaboradores, en su mayoría panameños, incluyendo la integración de personas con necesidades especiales y una creciente participación femenina en áreas técnicas. Entre sus iniciativas de formación destaca el Programa Maestro en Casa de IPER, que ha permitido a colaboradores completar estudios de premedia y media con apoyo de voluntarios.