IMA reanudará agroferias el 24 de febrero: estas son las nuevas reglas de compra

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) informó que la atención al público en todas sus distribuidoras, agroferias y tiendas a nivel nacional se reanudará el próximo martes 24 de febrero de 2026. Tras una pausa en sus operaciones, la institución retomará su horario habitual para garantizar el acceso de la población a productos de la canasta básica.

Restricciones del IMA en la adquisición de productos

Para asegurar una distribución equitativa entre los ciudadanos, el IMA recordó que se mantienen medidas específicas para la compra de alimentos esenciales. La adquisición de arroz, así como de productos adicionales entre los que destacan aceite, sal, azúcar, menestras y diversos enlatados, solo podrá realizarse por una persona cada siete días.

Esta regulación busca evitar el acaparamiento y permitir que un mayor número de familias panameñas se beneficien de los precios ofrecidos en los puntos de venta estatales. Las autoridades del instituto solicitan la colaboración de los consumidores para respetar los turnos y las frecuencias de compra establecidas en el reglamento vigente de las ferias y tiendas.

Retorno a la operatividad nacional de agroferias del IMA

La reactivación de los servicios el 24 de febrero abarca todos los centros de distribución y ferias itinerantes a lo largo del país. El personal del IMA se prepara para recibir a los usuarios en sus horarios acostumbrados, reafirmando su compromiso con la seguridad alimentaria nacional. Se recomienda a los ciudadanos estar pendientes de los canales oficiales para cualquier actualización sobre las ubicaciones específicas de las ferias.