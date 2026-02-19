Tercer pago de PASE-U: sedes y horarios de pago para el viernes 20 de febrero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) efectuará el pago del PASE-U y otros programas de becas el próximo viernes 20 de febrero de 2026. La jornada está dirigida a estudiantes de Panamá Este, así como a diversos corregimientos de la provincia de Darién, garantizando el apoyo económico en estas zonas.

Centros de pago y zonas habilitadas

Para este viernes, la atención se concentrará en puntos estratégicos de Panamá Este y la provincia de Darién:

Panamá Este: en los distritos de Chepo y Chepigana.

Darién (Corregimientos): La jornada incluye a Agua Fría, El Real de Santa María, Pinogana, Garachiné y Taimatí.

Sede Especial: Se ha habilitado un operativo específico en el C.E.B.G. Sambú para atender a la población escolar de dicha región.

Los beneficiarios recibirán los pagos correspondientes al PASE-Uy Seguro Educativo, según el historial académico de cada estudiante.

Horarios y requisitos de retiro

El horario de atención en todas las sedes mencionadas será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Es indispensable que el acudiente presente su cédula de identidad personal vigente y la del estudiante. En caso de que el acudiente no pueda asistir, deberá enviar una nota de autorización junto con la copia de ambas cédulas para poder retirar el beneficio sin inconvenientes en la mesa de pago.

