IFARHU pagará PASE-U 2025 en Darién y Tortí del 18 al 22 de febrero

El IFARHU anunció que realizará el tercer pago del programa PASE-U 2025 entre el 18 y el 22 de febrero, beneficiando a miles de estudiantes en la provincia de Darién y el corregimiento de Tortí.

Según la entidad, en Tortí un total de 5,549 estudiantes recibirán el beneficio, lo que representa un desembolso de B/.563,310. Mientras tanto, en Darién serán favorecidos 12,580 estudiantes, con una inversión que asciende a B/.1,321,020.

Apoyo directo a las familias IFARHU

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2022741004139249921?s=20&partner=&hide_thread=false A partir del próximo miércoles 18 hasta el 22 de febrero el @IFARHU estará realizando el tercer pago del programa PASE-U 2025 en la provincia de Darién y el corregimiento de Tortí.



Detalla que 5,549 estudiantes se verán beneficiados en Tortí con un desembolso total de… pic.twitter.com/AxtBfgw0y6 — Telemetro Reporta (@TReporta) February 14, 2026

El instituto destacó que este desembolso forma parte del compromiso del Gobierno Nacional para garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo.

“Con este nuevo desembolso, el Ifarhu continúa cumpliendo su compromiso de llevar este importante apoyo económico a cada rincón del país… estos recursos impactan directamente en las familias darienitas, fortaleciendo el acceso y la permanencia en el sistema educativo”, señaló la institución.

Dónde obtener más información

Los beneficiarios y acudientes pueden consultar detalles sobre el pago, requisitos y cronogramas a través del portal oficial del IFARHU.