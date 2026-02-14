IFARHU pagará PASE-U 2025 en Darién y Tortí del 18 al 22 de febrero

El IFARHU anunció que realizará el tercer pago del programa PASE-U 2025 entre el 18 y el 22 de febrero, beneficiando a miles de estudiantes en la provincia de Darién y el corregimiento de Tortí.
Apoyo directo a las familias IFARHU
El instituto destacó que este desembolso forma parte del compromiso del Gobierno Nacional para garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo.
“Con este nuevo desembolso, el Ifarhu continúa cumpliendo su compromiso de llevar este importante apoyo económico a cada rincón del país… estos recursos impactan directamente en las familias darienitas, fortaleciendo el acceso y la permanencia en el sistema educativo”, señaló la institución.
Dónde obtener más información
Los beneficiarios y acudientes pueden consultar detalles sobre el pago, requisitos y cronogramas a través del portal oficial del IFARHU.