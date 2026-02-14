Panamá Nacionales -  14 de febrero de 2026 - 15:45

IFARHU pagará PASE-U 2025 en Darién y Tortí del 18 al 22 de febrero

El IFARHU anunció el tercer pago del PASE-U 2025 en Darién y Tortí, beneficiando a más de 18 mil estudiantes con una inversión superior a B/.1.8 millones.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El IFARHU anunció que realizará el tercer pago del programa PASE-U 2025 entre el 18 y el 22 de febrero, beneficiando a miles de estudiantes en la provincia de Darién y el corregimiento de Tortí.

Según la entidad, en Tortí un total de 5,549 estudiantes recibirán el beneficio, lo que representa un desembolso de B/.563,310. Mientras tanto, en Darién serán favorecidos 12,580 estudiantes, con una inversión que asciende a B/.1,321,020.

El instituto destacó que este desembolso forma parte del compromiso del Gobierno Nacional para garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo.

“Con este nuevo desembolso, el Ifarhu continúa cumpliendo su compromiso de llevar este importante apoyo económico a cada rincón del país… estos recursos impactan directamente en las familias darienitas, fortaleciendo el acceso y la permanencia en el sistema educativo”, señaló la institución.

Dónde obtener más información

Los beneficiarios y acudientes pueden consultar detalles sobre el pago, requisitos y cronogramas a través del portal oficial del IFARHU.

