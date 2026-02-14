Los Santos Nacionales -  14 de febrero de 2026 - 11:57

Prohíben cobro por ingreso a culecos en Carnaval de Las Tablas 2026

El decreto del Carnaval de Las Tablas 2026 prohíbe cobrar entrada de personas y neveras en los culecos del Parque Porras. Autoridades advierten sanciones.

Medida busca garantizar acceso a los culecos

Foto/Viola Guevara
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El decreto alcaldicio que regula el Carnaval 2026 en Las Tablas establece la prohibición del cobro por ingreso de personas y neveras a los tradicionales culecos que se realizan en el Parque Porras.

La medida, vigente en la provincia de Los Santos, busca garantizar el libre acceso de la población a una de las actividades más emblemáticas de las festividades carnestolendas.

Las autoridades municipales informaron que la normativa forma parte del reglamento oficial del carnaval, con el objetivo de preservar el carácter tradicional y popular de los culecos, donde miles de personas participan cada año.

culecos.jpg

El decreto establece que:

  • No se podrá cobrar entrada a los asistentes
  • Está prohibido cobrar por el ingreso de neveras
  • Los organizadores deben respetar las disposiciones municipales

Advierten sanciones por incumplimiento

Las autoridades advirtieron que quienes incumplan la normativa podrían enfrentar sanciones administrativas y otras medidas contempladas dentro del decreto alcaldicio.

El llamado también se extiende a comerciantes, organizadores y particulares para que respeten las disposiciones establecidas durante el desarrollo de las festividades.

Tradición que atrae a miles de visitantes

Los culecos forman parte esencial del Carnaval tableño, considerado uno de los más concurridos y representativos del país, donde residentes y turistas participan en jornadas de música, agua y comparsas durante las celebraciones.

