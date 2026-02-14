Prohíben cobro por ingreso a culecos en Carnaval de Las Tablas 2026

El decreto alcaldicio que regula el Carnaval 2026 en Las Tablas establece la prohibición del cobro por ingreso de personas y neveras a los tradicionales culecos que se realizan en el Parque Porras.
Medida busca garantizar acceso a los culecos
Las autoridades municipales informaron que la normativa forma parte del reglamento oficial del carnaval, con el objetivo de preservar el carácter tradicional y popular de los culecos, donde miles de personas participan cada año.
El decreto establece que:
- No se podrá cobrar entrada a los asistentes
- Está prohibido cobrar por el ingreso de neveras
- Los organizadores deben respetar las disposiciones municipales
Advierten sanciones por incumplimiento
Las autoridades advirtieron que quienes incumplan la normativa podrían enfrentar sanciones administrativas y otras medidas contempladas dentro del decreto alcaldicio.
El llamado también se extiende a comerciantes, organizadores y particulares para que respeten las disposiciones establecidas durante el desarrollo de las festividades.
Tradición que atrae a miles de visitantes
Los culecos forman parte esencial del Carnaval tableño, considerado uno de los más concurridos y representativos del país, donde residentes y turistas participan en jornadas de música, agua y comparsas durante las celebraciones.