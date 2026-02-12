Panamá Nacionales -  12 de febrero de 2026 - 11:05

Tercer pago del PASE-U el viernes 13 de febrero: sedes de cobro habilitadas

El pago del PASE-U por parte del IFARHU llega a zonas de difícil acceso en Colón y cierra jornadas clave en diversos distritos de la Comarca Ngäbe-Buglé.

IFARHU sigue realizando el tercer pago de PASE-U.
Christopher Perez
El operativo de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) mantiene su despliegue el viernes 13 de febrero, priorizando zonas de difícil acceso y distritos con alta densidad escolar para asegurar que los acudientes reciban el apoyo económico.

PAGO PASE-U (2)
El IFARHU mantiene su despliegue de pago el viernes 13 de febrero.

Pago de PASE-U: centros de atención y distritos

  • Provincia de Colón: distrito de Donoso, corregimiento de Guásimo.

  • Provincia de Panamá Oeste: distritos de La Chorrera y Arraiján.

  • Comarca Ngäbe-Buglé (Continuidad): distritos de Mironó y Müna.

  • Comarca Ngäbe-Buglé (Cierre de jornada): distritos de Ñürüm, Müna, Besikó, Mironó y Santa Catalina (Bledeschia).

Jornadas extendidas en Kankintú

Es importante recordar que en el distrito de Kankintú, el proceso de pago se extenderá un día más. Los corregimientos de Tolote, Piedra Roja y Mununí continuarán con el operativo de entrega hasta el sábado 14 de febrero, permitiendo que las familias de estas zonas apartadas tengan el tiempo necesario para realizar el trámite.

Conoce aquí los centros educativos donde se realizarán los pagos: Calendario de tercer pago de PASE-U

