Tercer pago del PASE-U: conozca los centros de cobro del jueves 12 de febrero

El jueves 12 de febrero de 2026, continúa el cronograma de pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ). El operativo abarca diversas provincias y corregimientos, incluyendo jornadas extendidas en la Comarca Ngäbe-Buglé.

Calendario de pagos de PASE-U por provincia y comarca

Las autoridades han desplegado personal para cumplir con los pagos en las siguientes regiones:

Provincia de Colón: distrito de Donoso, corregimiento de Miguel de la Borda, área catalogada de difícil acceso.

Provincia de Panamá Oeste: distritos de La Chorrera y Arraiján.

Comarca Ngäbe-Buglé: distrito de Mironó.

Jornadas extendidas en la Comarca

Es importante que los acudientes de la Comarca Ngäbe-Buglé tomen nota de las fechas de cierre para sus zonas específicas:

Hasta el viernes 13 de febrero: Continúan los pagos en los distritos de Ñürüm, Müna, Besikó, Mironó, Santa Catalina o Bledeschia.

Hasta el sábado 14 de febrero: Se extiende el proceso en el distrito de Kankintú, específicamente en los corregimientos de Tolote, Piedra Roja y Mununí.

Se recomienda a los beneficiarios portar su cédula de identidad y la del estudiante, además de seguir las instrucciones del personal oficial en cada centro de pago para garantizar un proceso ágil.