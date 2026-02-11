Panamá Nacionales -  11 de febrero de 2026 - 11:19

Tercer pago del PASE-U: conozca los centros de cobro del jueves 12 de febrero

El pago de PASE-U por parte del IFARHU continúa y se extiende a zonas de difícil acceso y áreas urbanas en Colón, Panamá Oeste y la Comarca Ngäbe-Buglé.

Pago de PASE-U.

IFARHU
Por Christopher Perez

El jueves 12 de febrero de 2026, continúa el cronograma de pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U). El operativo abarca diversas provincias y corregimientos, incluyendo jornadas extendidas en la Comarca Ngäbe-Buglé.

Calendario de pagos de PASE-U por provincia y comarca

Las autoridades han desplegado personal para cumplir con los pagos en las siguientes regiones:

  • Provincia de Colón: distrito de Donoso, corregimiento de Miguel de la Borda, área catalogada de difícil acceso.

  • Provincia de Panamá Oeste: distritos de La Chorrera y Arraiján.

  • Comarca Ngäbe-Buglé: distrito de Mironó.

El jueves 12 de febrero de 2026 continúa el pago a beneficiarios.

Jornadas extendidas en la Comarca

Es importante que los acudientes de la Comarca Ngäbe-Buglé tomen nota de las fechas de cierre para sus zonas específicas:

  • Hasta el viernes 13 de febrero: Continúan los pagos en los distritos de Ñürüm, Müna, Besikó, Mironó, Santa Catalina o Bledeschia.

  • Hasta el sábado 14 de febrero: Se extiende el proceso en el distrito de Kankintú, específicamente en los corregimientos de Tolote, Piedra Roja y Mununí.

Se recomienda a los beneficiarios portar su cédula de identidad y la del estudiante, además de seguir las instrucciones del personal oficial en cada centro de pago para garantizar un proceso ágil.

