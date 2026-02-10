Tercer pago del PASE-U el miércoles 11 de febrero: Conozca las zonas y horarios de cobro

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa el miércoles 11 de febrero con el cronograma de pagos del PASE-U . Los operativos alcanzarán zonas de difícil acceso y áreas urbanas de alta densidad poblacional.

También te puede interesar: Tercer pago de PASE-U: IFARHU anuncia lugares donde se realizará el martes 10 de febrero

PASE-U 1 El pago de PASE-U se extiende en varios puntos del país. IFARHU

Calendario de pagos de PASE-U en provincias y áreas de difícil acceso

Para el miércoles continúa el pago del PASE-U en distintas provincias. En estas zonas, el horario de atención será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., por lo que se recomienda a los acudientes acudir puntualmente con la documentación requerida de los estudiantes.

Provincia de Cólon : distrito de Donoso, corregimiento de Coclé del Norte.

: distrito de Donoso, corregimiento de Coclé del Norte. Provincia de Panamá Oeste: distritos de La Chorrera y Arraiján.

Operativos en la Comarca Ngäbe-Buglé

En la Comarca Ngäbe-Buglé, los pagos se extenderán durante varios días debido a la logística del terreno. En el distrito de Kankintú (corregimientos de Tolote, Piedra Roja y Mununí), el proceso iniciará el miércoles 11 y finalizará el sábado 14 de febrero.

Asimismo, en los distritos de Ñürüm, Müna, Besikó, Mironó y Santa Catalina o Bledeschia, los operativos se realizarán desde el miércoles 11 hasta el viernes 13 de febrero. Se insta a la población a verificar sus centros escolares para confirmar la mesa de pago correspondiente.