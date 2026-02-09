Tercer pago de PASE-U: IFARHU anuncia lugares donde se realizará el martes 10 de febrero

El proceso de desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa ( PASE-U ) continúa su despliegue nacional el martes 10 de febrero de 2026 donde se desarrollará con una logística especial en zonas urbanas y de difícil acceso.

PASE-U: ubicaciones y distritos habilitados

Para esta jornada, los operativos de pago se concentrarán en tres regiones principales, abarcando comunidades que requieren una coordinación técnica específica. Los puntos seleccionados para la entrega del beneficio son:

Provincia de Colón : Distrito de Donoso, corregimiento de Coclé del Norte, catalogado como zona de difícil acceso.

: Distrito de Donoso, corregimiento de Coclé del Norte, catalogado como zona de difícil acceso. Provincia de Panamá Oeste : Distritos de La Chorrera y Arraiján.

: Distritos de La Chorrera y Arraiján. Comarca Ngäbe-Buglé: Distrito de Müna.

Información sobre horarios y logística

El personal encargado de la distribución de los fondos mantendrá un horario de atención de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Se recomienda a los acudientes acudir temprano, especialmente en el área de Coclé del Norte y el distrito de Müna, donde las condiciones del terreno pueden influir en la movilidad.

Es indispensable portar los documentos de identidad vigentes del estudiante y del representante legal para completar el trámite sin contratiempos en los centros escolares asignados.

Conoce aquí los centros educativos donde se realizarán los pagos: Calendario de tercer pago de PASE-U