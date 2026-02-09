PASE-U: conoce los puntos donde entregarán cheques del IFARHU este 9 de febrero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que continuará este lunes 9 de febrero con la entrega de cheques del tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) 2025, dirigido a estudiantes de distintos niveles educativos en varias regiones del país.
La jornada se desarrollará en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., según detalló la entidad.
Puntos de entrega de PASE-U en Panamá Oeste
El IFARHU habilitó varios centros para la entrega en esta provincia, entre ellos:
Distrito de Arraiján
- Agencia Regional de Coronado
Distrito de Chame
- La Laguna
- Sora
- Buenos Aires
- Sajalice
- Bejuco
- Nueva Gorgona
- Punta Chame
- El Líbano
- Cabuya
- Las Lajas
Distrito de San Carlos
- San José
- Cuayabito
- El Higo
- La Ermita
- Las Uvas
- El Espino
- Los Llanitos
- La Laguna
Distrito de Capira
- Dirección Provincial de Panamá Oeste
- Lídice
- Cacao
- Caimito
- Cirí de los Sotos
- Trinidad
- Cirí Grande
- Santa Rosa
Puntos de entrega en Colón y Veraguas
El IFARHU también informó que la jornada abarcará otras áreas del país:
Provincia de Colón:
- Distrito de Omar Torrijos Herrera, corregimiento de San José del General (área de difícil acceso).
Provincia de Veraguas:
- Distrito de Santa Fe.
Recomendaciones para los beneficiarios
La entidad reiteró el llamado a padres de familia, acudientes y estudiantes a asistir en la fecha y horario establecidos, además de llevar la documentación requerida para retirar el beneficio.
El PASE-U forma parte de los programas sociales del Estado panameño destinados a apoyar la permanencia escolar y reducir la deserción estudiantil en el país.