Panamá Nacionales -  9 de febrero de 2026 - 08:02

PASE-U: conoce los puntos donde entregarán cheques del IFARHU este 9 de febrero

El IFARHU continúa la entrega de cheques del tercer pago del PASE-U 2025 este 9 de febrero. Conozca los puntos habilitados y el horario de atención.

Puntos de entrega de PASE-U en Panamá Oeste

IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que continuará este lunes 9 de febrero con la entrega de cheques del tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) 2025, dirigido a estudiantes de distintos niveles educativos en varias regiones del país.

La jornada se desarrollará en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., según detalló la entidad.

El IFARHU habilitó varios centros para la entrega en esta provincia, entre ellos:

Distrito de Arraiján

  • Agencia Regional de Coronado

Distrito de Chame

  • La Laguna
  • Sora
  • Buenos Aires
  • Sajalice
  • Bejuco
  • Nueva Gorgona
  • Punta Chame
  • El Líbano
  • Cabuya
  • Las Lajas

Distrito de San Carlos

  • San José
  • Cuayabito
  • El Higo
  • La Ermita
  • Las Uvas
  • El Espino
  • Los Llanitos
  • La Laguna

Distrito de Capira

  • Dirección Provincial de Panamá Oeste
  • Lídice
  • Cacao
  • Caimito
  • Cirí de los Sotos
  • Trinidad
  • Cirí Grande
  • Santa Rosa

Puntos de entrega en Colón y Veraguas

El IFARHU también informó que la jornada abarcará otras áreas del país:

Provincia de Colón:

  • Distrito de Omar Torrijos Herrera, corregimiento de San José del General (área de difícil acceso).

Provincia de Veraguas:

  • Distrito de Santa Fe.

Recomendaciones para los beneficiarios

La entidad reiteró el llamado a padres de familia, acudientes y estudiantes a asistir en la fecha y horario establecidos, además de llevar la documentación requerida para retirar el beneficio.

El PASE-U forma parte de los programas sociales del Estado panameño destinados a apoyar la permanencia escolar y reducir la deserción estudiantil en el país.

