PASE-U: conoce los puntos donde entregarán cheques del IFARHU este 9 de febrero

Puntos de entrega de PASE-U en Panamá Oeste

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que continuará este lunes 9 de febrero con la entrega de cheques del tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) 2025 , dirigido a estudiantes de distintos niveles educativos en varias regiones del país.

La jornada se desarrollará en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., según detalló la entidad.

El IFARHU habilitó varios centros para la entrega en esta provincia, entre ellos:

Distrito de Arraiján

Agencia Regional de Coronado

Distrito de Chame

La Laguna

Sora

Buenos Aires

Sajalice

Bejuco

Nueva Gorgona

Punta Chame

El Líbano

Cabuya

Las Lajas

Distrito de San Carlos

San José

Cuayabito

El Higo

La Ermita

Las Uvas

El Espino

Los Llanitos

La Laguna

Distrito de Capira

Dirección Provincial de Panamá Oeste

Lídice

Cacao

Caimito

Cirí de los Sotos

Trinidad

Cirí Grande

Santa Rosa

Puntos de entrega en Colón y Veraguas

El IFARHU también informó que la jornada abarcará otras áreas del país:

Provincia de Colón:

Distrito de Omar Torrijos Herrera, corregimiento de San José del General (área de difícil acceso).

Provincia de Veraguas:

Distrito de Santa Fe.

Recomendaciones para los beneficiarios

La entidad reiteró el llamado a padres de familia, acudientes y estudiantes a asistir en la fecha y horario establecidos, además de llevar la documentación requerida para retirar el beneficio.

El PASE-U forma parte de los programas sociales del Estado panameño destinados a apoyar la permanencia escolar y reducir la deserción estudiantil en el país.