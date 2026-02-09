Panamá y Arabia Saudita estrechan lazos diplomáticos y comerciales con nueva embajada

Panamá y Arabia Saudita avanzan en el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales tras el inicio de la visita oficial del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, al Reino saudita, donde sostuvo una reunión con el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, ministro de Asuntos Exteriores de esa nación.

El encuentro se realizó en el contexto de la apertura de la Embajada de Panamá en Arabia Saudita y el interés panameño de que el país árabe establezca su representación diplomática en territorio nacional, como parte de los esfuerzos para profundizar los vínculos políticos, comerciales y estratégicos entre ambas naciones.

Panamá como plataforma regional

Durante la reunión, el canciller panameño destacó las ventajas estratégicas del país como centro regional para América Latina y el Caribe, resaltando su posición como hub diplomático, logístico y comercial.

Asimismo, ambos funcionarios conversaron sobre mecanismos de cooperación bilateral y la participación conjunta en organismos multilaterales, con el objetivo de ampliar la agenda de trabajo entre los dos gobiernos.

Las relaciones diplomáticas entre Panamá y Arabia Saudita fueron formalizadas oficialmente en el año 2015, y desde entonces han experimentado un proceso gradual de acercamiento.

Según informaron las autoridades, Arabia Saudita considera a Panamá un socio estratégico en áreas clave como la seguridad alimentaria, la transición energética y el desarrollo sostenible.

Agenda económica y empresarial

Como parte de su gira oficial, que incluyó previamente visitas a Emiratos Árabes Unidos y Qatar, el jefe de la diplomacia panameña sostuvo reuniones con importantes autoridades sauditas, entre ellas:

Majid A. Alkassabi, ministro de Comercio

Mohammed Al-Abduljabbar, gobernador de la Autoridad General de Comercio Exterior

Ammar Nagadi, viceministro de Economía y Planificación

Talal Al-Marri, CEO de Expo 2030 Riyadh Company

El canciller también participará en un encuentro empresarial de alto nivel con representantes de empresas estratégicas como Red Sea Gateway Terminal, Saudi EKSAB y King Salman International Airport Development Company.

Posteriormente, sostendrá reuniones con Abdulaziz bin Abdullah Al Duailej, presidente de la Autoridad General de Aviación Civil, y con Khalid bin Abdulaziz Al-Falih, ministro de Inversiones del Reino saudita.