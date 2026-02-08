Panamá Nacionales -  8 de febrero de 2026 - 08:55

Carnavales 2026: estos días no laborarán los servidores públicos en Panamá

El Gobierno decretó el cierre de oficinas públicas y municipales los días 16 y 18 de febrero de 2026 por Carnavales. Conozca qué instituciones sí trabajarán.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Gobierno Nacional ordenó el cierre de las oficinas públicas y municipales en todo el país los días lunes 16 y miércoles 18 de febrero de 2026, con motivo de las celebraciones de los Carnavales.

La medida fue establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.° 3, promulgado oficialmente, con el objetivo de facilitar la participación de los servidores públicos en las festividades y promover el turismo interno durante estas fechas.

Cierre de oficinas públicas por Carnavales

La disposición aplica a todas las entidades públicas nacionales y municipales, en reconocimiento del Carnaval como una de las tradiciones culturales y recreativas más importantes del país, además de su impacto económico y turístico.

No obstante, el decreto establece que algunos servicios esenciales deberán mantenerse operativos debido a la naturaleza de sus funciones.

Instituciones que sí trabajarán

Entre las entidades que continuarán brindando atención durante estos días están:

  • Hospitales, clínicas y policlínicas
  • Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)
  • Cuerpos de seguridad y emergencia
  • Metro de Panamá
  • Servicio Nacional de Migración
  • Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)
  • Tocumen, S.A.
  • Autoridad Nacional de Aduanas
  • Entidades vinculadas a puertos, aeropuertos, comercio internacional y servicios básicos

Órgano Judicial también suspenderá labores

El Órgano Judicial informó que decretó el cierre de tribunales, juzgados y demás dependencias judiciales en todo el territorio nacional durante las mismas fechas.

Sin embargo, se mantendrán operativas algunas oficinas judiciales que, por la naturaleza de sus funciones, deben continuar brindando servicios.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar previsiones y realizar con anticipación trámites o gestiones en instituciones públicas antes de los días decretados.

