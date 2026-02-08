Carnavales 2026: estos días no laborarán los servidores públicos en Panamá

El Gobierno Nacional ordenó el cierre de las oficinas públicas y municipales en todo el país los días lunes 16 y miércoles 18 de febrero de 2026, con motivo de las celebraciones de los Carnavales.
Cierre de oficinas públicas por Carnavales
La disposición aplica a todas las entidades públicas nacionales y municipales, en reconocimiento del Carnaval como una de las tradiciones culturales y recreativas más importantes del país, además de su impacto económico y turístico.
No obstante, el decreto establece que algunos servicios esenciales deberán mantenerse operativos debido a la naturaleza de sus funciones.
Instituciones que sí trabajarán
Entre las entidades que continuarán brindando atención durante estos días están:
- Hospitales, clínicas y policlínicas
- Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)
- Cuerpos de seguridad y emergencia
- Metro de Panamá
- Servicio Nacional de Migración
- Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)
- Tocumen, S.A.
- Autoridad Nacional de Aduanas
- Entidades vinculadas a puertos, aeropuertos, comercio internacional y servicios básicos
Órgano Judicial también suspenderá labores
El Órgano Judicial informó que decretó el cierre de tribunales, juzgados y demás dependencias judiciales en todo el territorio nacional durante las mismas fechas.
Sin embargo, se mantendrán operativas algunas oficinas judiciales que, por la naturaleza de sus funciones, deben continuar brindando servicios.
Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar previsiones y realizar con anticipación trámites o gestiones en instituciones públicas antes de los días decretados.