Carnavales 2026 Nacionales -  7 de febrero de 2026 - 17:48

Ministerio de Seguridad desplegará más de 30 mil unidades por los Carnavales 2026

El operativo de seguridad iniciará antes del Carnaval y se mantendrá activo durante todas las festividades.

Ministerio de Seguridad desplegará más de 30 mil unidades por los Carnavales.

Ministerio de Seguridad desplegará más de 30 mil unidades por los Carnavales.

MINSEG
Ana Canto
Por Ana Canto

Más de 30 mil unidades de los estamentos de seguridad serán desplegadas a nivel nacional como parte del operativo “Carnavales Seguros 2026”, anunció el ministro de Seguridad, Frank Ábrego.

El operativo iniciará antes del Carnaval y se mantendrá activo durante todas las festividades, con el propósito de prevenir incidentes y garantizar la seguridad ciudadana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2020225828689240455&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Más de 700 nuevos agentes se suman a la Policía Nacional

Citas de laboratorio en la CSS: horario de atención, pasos para agendar y policlínicas habilitadas

IFARHU suspende pagos del PASE-U en sectores de Veraguas por mal tiempo

Recomendadas

Más Noticias