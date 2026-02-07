Panamá proyecta exportar más de 700 contenedores de sandía y melón a Europa

El Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI) participó en recorridos por plantas exportadoras de sandía y melón en la provincia de Herrera, reforzando la internacionalización de los productos panameños y promoviendo la competitividad del sector.

La jornada contó con la participación del ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto Linares, y de la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego, quien destacó la importancia de articular esfuerzos entre el sector productivo y las instituciones del Estado para facilitar el acceso de los productos panameños a mercados internacionales, especialmente aquellos con alto valor agregado y potencial de generación de empleo. “Tenemos productos de excelente calidad que, a través del sello Hecho en Panamá buscamos promover y posicionar en otros países”, subrayó.

melones-mida Durante el recorrido del MIDA, se resaltó el inicio del proceso de exportación de sandía y melón hacia el mercado europeo. MIDA

Durante el recorrido por las plantas APSECU para el Mundo S.A. y Agro Export Pacific S.A., se resaltó el inicio del proceso de exportación de sandía y melón hacia el mercado europeo, específicamente Holanda, lo que refleja la capacidad del país para cumplir con los estándares internacionales de calidad y logística. Ambas empresas pertenecen al Grupo de Agroexportadores No Tradicionales de Panamá (GANTRAP).

Ricardo García Salas, gerente de Agro Export Pacific S.A. y Terra Fruta S.A., señaló que la empresa ha tenido un crecimiento sostenido desde su fundación en 2010. “Ese año exportamos 26 contenedores, y 16 años después estamos planificando enviar 300 contenedores hacia países como Holanda, Reino Unido y Portugal. Nuestros productos, sandía y melón, son cultivados con el esfuerzo de los productores panameños y son de excelente calidad, reconocidos en todo el mundo”, destacó.

mida-herrera-sandia Tres plantas exportadoras de la región proyectan enviar más de 700 contenedores de sandía y melón en los próximos meses. MIDA

El empresario también resaltó el impacto en la generación de empleo local, explicando que la actividad agroexportadora crea oportunidades tanto en las fincas como en las plantas empacadoras. “En nuestras operaciones tenemos 130 colaboradores en las plantas y 200 en las fincas; es una actividad que genera mucho empleo y dinamiza las comunidades rurales”, puntualizó.

Josué Solís, representante de ABSECO para El Mundo, fundada en 2018, detalló que iniciaron la comercialización a nivel local y, mediante el apoyo de las instituciones, iniciaron la agroexportación. “Actualmente, exportamos aproximadamente 220 contenedores, generando entre 700 y 800 empleos a nivel nacional, desde el personal del campo hasta transportistas y trabajadores de planta”, explicó.

Solís también instó a los nuevos emprendedores y productores a seguir invirtiendo y buscando mercados de exportación. “A cada persona que tiene el deseo de avanzar, les digo que con esfuerzo y dedicación podemos ingresar a otros países y abrir nuevas oportunidades para nuestros productos”, concluyó.

De acuerdo con la información presentada durante la visita, tres plantas exportadoras de la región proyectan enviar más de 700 contenedores de sandía y melón en los próximos tres meses, lo que representa la generación directa de cerca de 3 mil empleos, contribuyendo al dinamismo económico y al desarrollo de las comunidades aledañas.