MIDES convoca sesión extraordinaria tras casos denunciados en el albergue de Tocumen

La ministra de Desarrollo Social ( MIDES ), Beatriz Carles, quien preside la junta directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), convocó a una sesión extraordinaria para el próximo lunes 9 de febrero.

"El MIDES advierte que la protección del interés superior de la niñez y la adolescencia es y seguirá siendo prioridad absoluta del Estado y que, ante cualquier indicio de irregularidad que ponga en riesgo la integridad o seguridad de los menores, colaborará total y transparentemente con las autoridades competentes", indicó la entidad.

Previamente, se recomendó la adopción de medidas concretas para fortalecer los protocolos institucionales, con el objetivo de garantizar una atención eficaz y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado.

La SENNIAF, de conformidad con la Ley 14 del 23 de enero de 2009, es una entidad pública descentralizada y especializada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria, financiera, técnica y de gestión. Tiene la responsabilidad de coordinar, articular, ejecutar y dar seguimiento a las políticas de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia.

La junta directiva de la SENNIAF está conformada, además, por los ministros de Economía y Finanzas, Salud, Educación y Trabajo, así como por el contralor general de la República y dos representantes de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia.