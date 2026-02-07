Panamá Nacionales -  7 de febrero de 2026 - 09:39

MIDES convoca sesión extraordinaria tras casos denunciados en el albergue de Tocumen

El MIDES ha recomendado la adopción de medidas concretas para fortalecer los protocolos institucionales tras los casos reportados hace unos días.

Ministra de Desarrollo Social (MIDES)

Ministra de Desarrollo Social (MIDES), Beatriz Carles.

Ana Canto

La ministra de Desarrollo Social (MIDES), Beatriz Carles, quien preside la junta directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), convocó a una sesión extraordinaria para el próximo lunes 9 de febrero.

La reunión surge tras los recientes hechos denunciados en el centro de atención integral ubicado en Tocumen.

"El MIDES advierte que la protección del interés superior de la niñez y la adolescencia es y seguirá siendo prioridad absoluta del Estado y que, ante cualquier indicio de irregularidad que ponga en riesgo la integridad o seguridad de los menores, colaborará total y transparentemente con las autoridades competentes", indicó la entidad.

Previamente, se recomendó la adopción de medidas concretas para fortalecer los protocolos institucionales, con el objetivo de garantizar una atención eficaz y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado.

La SENNIAF, de conformidad con la Ley 14 del 23 de enero de 2009, es una entidad pública descentralizada y especializada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria, financiera, técnica y de gestión. Tiene la responsabilidad de coordinar, articular, ejecutar y dar seguimiento a las políticas de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia.

La junta directiva de la SENNIAF está conformada, además, por los ministros de Economía y Finanzas, Salud, Educación y Trabajo, así como por el contralor general de la República y dos representantes de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia.

