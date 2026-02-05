MIDES entregará Tarjeta Clave Social para beneficiarios de programas sociales en marzo

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) anunció la entrega de 19,417 Tarjetas Clave Social dirigidas a beneficiarios de los programas 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y el Bono de Alimentación y Nutrición (SENAPAN).

La jornada busca garantizar que los usuarios cuenten con un instrumento de cobro actualizado para acceder a sus beneficios de manera segura, directa y oportuna.

Tarjetas nuevas y renovaciones por el MIDES

De acuerdo con la entidad, del total de tarjetas:

17,964 corresponden a renovaciones de tarjetas vencidas

1,453 serán tarjetas nuevas para beneficiarios incorporados al sistema

La entrega se realizará del martes 3 al viernes 6 de marzo de 2026 en las direcciones regionales, provinciales y comarcales del MIDES.

image

Los beneficiarios deberán acudir únicamente cuando sean contactados por el personal de la institución, quienes les indicarán el día y horario correspondiente.

Tarjetas serán válidas para el primer pago del año

El MIDES informó que las nuevas tarjetas podrán utilizarse para el primer pago de los programas sociales, programado del 10 al 21 de marzo de 2026.

Requisitos para retirar la tarjeta

Para retirar la Tarjeta Clave Social, los beneficiarios deberán presentar:

Cédula de identidad personal vigente (original y copia)

En caso de representante legal, documentación que lo acredite y sus identificaciones correspondientes

Tarjeta vencida, en caso de renovación, para facilitar el proceso de canje

Trámite es personal y gratuito

La entidad reiteró que este proceso es completamente gratuito y personal, por lo que no se requiere intermediarios para recibir la tarjeta.

Además, exhortó a los beneficiarios a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales del MIDES para conocer detalles sobre la atención en cada sede.

Impacto de los programas sociales

Actualmente, los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas del MIDES benefician a 186,812 panameños, con desembolsos trimestrales que alcanzan los B/.54,404,610. De esta cifra, 164,578 personas reciben el beneficio mediante la Tarjeta Clave Social, lo que representa el 88.1 % de los beneficiarios.

Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional busca modernizar los sistemas de protección social y garantizar que los recursos lleguen de manera transparente y eficiente a las familias panameñas.