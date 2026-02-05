| Telemetro
Panamá Tu Mañana -  5 de febrero de 2026 - 09:26

Lanzan en Panamá app que compara bancos para solicitar préstamos

Panamá cuenta con una nueva aplicación creada por Preztamos que permite comparar bancos, tasas y condiciones para solicitarlo de forma rápida y transparente.

Noemí Ruíz
Panamá ya dispone de una nueva herramienta digital que permitirá a los usuarios comparar opciones antes de solicitar un financiamiento. Se trata de una aplicación que muestra cuál entidad bancaria ofrece las mejores condiciones para adquirir un préstamo, facilitando la toma de decisiones financieras.

El proyecto fue desarrollado por Ricardo Enrique, director y fundador de Preztamos, quien explicó que la plataforma busca brindar mayor transparencia y acceso a información clara sobre productos crediticios disponibles en el país.

Según detalló, la aplicación permite a los usuarios comparar tasas de interés, plazos, requisitos y condiciones que ofrecen diferentes entidades bancarias, lo que puede ayudar a las personas a elegir la opción que mejor se ajuste a su capacidad de pago.

El creador de la herramienta destacó que la iniciativa surge ante la necesidad de orientar a los panameños que, en muchas ocasiones, solicitan préstamos sin conocer todas las alternativas disponibles en el mercado.

