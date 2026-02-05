Aún es de noche en Caracas: Edgar Ramírez y Natalia Reyes revelan detalles del filme

"Aún es de noche en Caracas" llega a los cines.

El actor Edgar Ramírez y la actriz Natalia Reyes ofrecieron una entrevista sin filtros con Alex Medela, donde hablaron sobre el estreno de Aún es de noche en Caracas , una de las películas que trae una fuerte historia a la pantalla grande.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Embed - Edgar Ramírez y Natalia Reyes hablan sin filtros de Aún es de noche en Caracas

Aún es de noche en Caracas: una historia intensa y necesaria

Durante la conversación, ambos intérpretes compartieron cómo fue el proceso de rodaje y el impacto emocional de dar vida a una historia que retrata el colapso social, la supervivencia y la resistencia en Venezuela. El filme está basado en la novela La hija de la española y propone una mirada cruda y humana de esa realidad.

Estreno en cines

La película ha generado gran expectativa antes de su llegada a la gran pantalla y estará disponible en cines desde el jueves 5 de febrero, consolidándose como una propuesta cinematográfica que invita a la reflexión y al debate.