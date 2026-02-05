Más que cine Entretenimiento -  5 de febrero de 2026 - 10:16

Aún es de noche en Caracas: Edgar Ramírez y Natalia Reyes revelan detalles del filme

Alex Medela conversa con Edgar Ramírez y Natalia Reyes sobre Aún es de noche en Caracas, thriller que llega a cines el 5 de febrero.

Aún es de noche en Caracas llega a los cines.

Cortesía
Christopher Perez
Por Christopher Perez

El actor Edgar Ramírez y la actriz Natalia Reyes ofrecieron una entrevista sin filtros con Alex Medela, donde hablaron sobre el estreno de Aún es de noche en Caracas, una de las películas que trae una fuerte historia a la pantalla grande.

Aún es de noche en Caracas: una historia intensa y necesaria

Durante la conversación, ambos intérpretes compartieron cómo fue el proceso de rodaje y el impacto emocional de dar vida a una historia que retrata el colapso social, la supervivencia y la resistencia en Venezuela. El filme está basado en la novela La hija de la española y propone una mirada cruda y humana de esa realidad.

Estreno en cines

La película ha generado gran expectativa antes de su llegada a la gran pantalla y estará disponible en cines desde el jueves 5 de febrero, consolidándose como una propuesta cinematográfica que invita a la reflexión y al debate.

Aún es de noche en Caracas (1)
Este nuevo filme esta lleno de suspenso y una historia que te impactará.

