Aún es de noche en Caracas: Edgar Ramírez y Natalia Reyes revelan detalles del filme

El actor Edgar Ramírez y la actriz Natalia Reyes ofrecieron una entrevista sin filtros con Alex Medela, donde hablaron sobre el estreno de Aún es de noche en Caracas, una de las películas que trae una fuerte historia a la pantalla grande.
Aún es de noche en Caracas: una historia intensa y necesaria
Durante la conversación, ambos intérpretes compartieron cómo fue el proceso de rodaje y el impacto emocional de dar vida a una historia que retrata el colapso social, la supervivencia y la resistencia en Venezuela. El filme está basado en la novela La hija de la española y propone una mirada cruda y humana de esa realidad.
Estreno en cines
La película ha generado gran expectativa antes de su llegada a la gran pantalla y estará disponible en cines desde el jueves 5 de febrero, consolidándose como una propuesta cinematográfica que invita a la reflexión y al debate.