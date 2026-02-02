Final de Calle 7 Panamá temporada 26 será este miércoles 4 de febrero

La gran final de la temporada 26 de Calle 7 Panamá ya tiene fecha y promete emociones al máximo. El programa más visto del país llegará a su desenlace este miércoles 4 de febrero, cuando se conocerá al ganador y ganadora de esta edición.

A pocos días del cierre, la competencia se ha intensificado y cada eliminación ha dejado huella entre los participantes y los seguidores del programa.

Los últimos eliminados antes de la final de Calle 7 Panamá

En la recta final, las salidas se han vuelto cada vez más difíciles en la etapa verde. Entre los últimos eliminados destacan:

Mily , quien había sido reconocida como la “novata revelación” de la temporada, sorprendiendo por su desempeño y evolución dentro de la competencia.

, quien había sido reconocida como la de la temporada, sorprendiendo por su desempeño y evolución dentro de la competencia. Raziel, conocido como Orionnflava, quien pese a enfrentar una temporada compleja, contó con el respaldo de sus compañeros y recibió mensajes de apoyo y palabras de aliento, destacando su perseverancia y actitud.

Ambas salidas marcaron un momento emotivo en la competencia, elevando aún más la expectativa para la gran final. Para este lunes se espera que en los cuartos de final se defina quiénes serán los semifinalistas que tendrán la oportunidad de defender su puesto el martes 3 de febrero.

Expectativa máxima

Con la final programada para este 4 de febrero, los fanáticos esperan una noche cargada de adrenalina, retos decisivos y emociones, en la que solo los más fuertes lograrán levantar el título de la temporada 26 de Calle 7 Panamá.