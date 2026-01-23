Rafe se despide de Calle 7 Panamá y deja el campo de batalla

Rafe Lucado anunció oficialmente su salida de Calle 7 Panamá, poniendo fin a su participación en el campo de batalla y cerrando su etapa en el equipo verde, debido a fuerzas mayores que le impiden continuar en competencia.
A pesar de la decisión, el competidor se mostró tranquilo y agradecido, destacando que se va feliz y en paz, luego de haberlo entregado todo en cada temporada. Rafe agradeció especialmente la oportunidad de haber sido capitán del equipo rojo, rol que asumió con orgullo y compromiso.
“La meta sigue siendo la misma: meter a un rojo en la final de Calle 7 Panamá”, expresó, dejando claro que su salida no cambia su apoyo al equipo ni su deseo de verlos triunfar.
Rafe se despide de Calle 7 Panamá: “Di todo por mi equipo, viviré mi duelo en casa”
Durante su mensaje de despedida, Rafe también agradeció a la fanaticada, resaltando el respaldo recibido a lo largo de los años.
Con evidente madurez, reconoció que el factor físico también influyó en su decisión.
Finalmente, cerró con una frase que marcó su salida definitiva del programa:
“Viviré mi duelo en casa, tranquilo”, dejando claro que se va satisfecho y consciente de que Rafe ya dio lo que tenía que dar en Calle 7 Panamá.