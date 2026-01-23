Rafe se despide de Calle 7 Panamá y deja el campo de batalla

Rafe Lucado anunció oficialmente su salida de Calle 7 Panamá , poniendo fin a su participación en el campo de batalla y cerrando su etapa en el equipo verde, debido a fuerzas mayores que le impiden continuar en competencia.

A pesar de la decisión, el competidor se mostró tranquilo y agradecido, destacando que se va feliz y en paz, luego de haberlo entregado todo en cada temporada. Rafe agradeció especialmente la oportunidad de haber sido capitán del equipo rojo, rol que asumió con orgullo y compromiso.

“La meta sigue siendo la misma: meter a un rojo en la final de Calle 7 Panamá”, expresó, dejando claro que su salida no cambia su apoyo al equipo ni su deseo de verlos triunfar.

Rafe se despide de Calle 7 Panamá: “Di todo por mi equipo, viviré mi duelo en casa”

Durante su mensaje de despedida, Rafe también agradeció a la fanaticada, resaltando el respaldo recibido a lo largo de los años.

“Gracias por creer en mi capacidad en cada temporada”, dijo. “Gracias por creer en mi capacidad en cada temporada”, dijo.

Con evidente madurez, reconoció que el factor físico también influyó en su decisión.

Con evidente madurez, reconoció que el factor físico también influyó en su decisión.

"Tengo 35 años, estoy compitiendo con jóvenes. Todo en esta vida tiene un final y creo que lo di todo por mi equipo", señaló.

Finalmente, cerró con una frase que marcó su salida definitiva del programa:

“Viviré mi duelo en casa, tranquilo”, dejando claro que se va satisfecho y consciente de que Rafe ya dio lo que tenía que dar en Calle 7 Panamá.