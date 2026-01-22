Calle 7 Panamá: Joshua queda eliminado y Alfredo "El Chamo" avanza a la etapa verde

La competencia en Calle 7 Panamá vivió una noche cargada de tensión y emociones, luego de que Joshua Candela quedara eliminado tras enfrentarse a Alfredo “El Chamo”, quien logró avanzar a la etapa verde del programa.

El duelo fue especialmente significativo, ya que ambos competidores formaban parte del equipo amarillo, lo que añadió un componente emocional al enfrentamiento.

Combate reñido desde el inicio de competencia

La prueba se mantuvo muy pareja en los primeros tramos de la competencia, con Joshua Candela —considerado una de las revelaciones novatas de la temporada— demostrando resistencia y determinación.

Sin embargo, la experiencia de Alfredo “El Chamo”, bicampeón del programa, terminó marcando la diferencia, logrando imponerse en los momentos decisivos de la competencia.

“El Chamo” lamenta eliminar a un compañero

Tras el enfrentamiento, Alfredo reconoció que la victoria tuvo un sabor agridulce, al haber tenido que eliminar a un integrante de su propio equipo.

“Me entristece haber eliminado a alguien del equipo amarillo, pero esto es una competencia y había que darlo todo”, expresó “El Chamo”.

Con este resultado, Alfredo “El Chamo” continúa firme en su camino hacia el título, mientras que Joshua Candela se despide del programa dejando una buena impresión entre los seguidores del reality.